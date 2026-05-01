Қазақстанда Imam AI іске қосылады: цифрлық имамға қандай сұрақ қоюға болады
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы осы жылдың мамыр айында ұсынуды жоспарлап отырған Imam AI пилоттық жобасының іске қосылуы қарсаңында Kazinform агенттігінің тілшісі болашақ қызметтің мақсаттары, жұмыс принциптері және техникалық жүзеге асырылуы туралы ақпарат алу мақсатында Қазақстан мұсылмандары діни басқармасына хабарласты.
Бұл – жасанды интеллектке негізделген діни кеңестерге арналған сандық жүйе, ол ресми діни ақпараттың онлайн-форматтағы бірыңғай көзіне айналуға бағытталған.
Жобаның мақсаты
ҚМДБ жауабына сәйкес, жоба бүгінгі таңда әмбебап ЖИ-қызметтерінде жиі кездесетін қарама-қайшы діни түсіндірмелердің таралу қаупін азайтуға бағытталған құрал ретінде қарастырылып отыр. Басқарма атап өткендей, пайдаланушылар мұндай жүйелердің олар бекітілген ұстанымға сәйкес келе бермесе де, жауаптарын көбіне ресми деп қабылдайды.
Іске қосу форматы
Imam AI-ды iOS және Android үшін тегін мобильді қосымша ретінде іске қосу жоспарланған. Функционал болашақта кеңейтіліп, басқа цифрлық платформалармен біріктірілуі мүмкін.
Жүйе жұмысының принциптері
ҚМДБ жауабынан жүйенің жұмыс істеуінің негізгі қағидаттарын бөлуге болады:
- Imam AI діни шешімдерді өздігінен қабылдамайды немесе жаңа түсіндірмелер бермейді;
- жүйе тек ҚМДБ алдын ала бекіткен базасы негізінде жұмыс істейді;
- жүйе ресми пәтуалар және сұрақтар мен жауаптар жинақтарына негізделген;
- пайдаланушыға тек дайын, тексерілген анықтамалар беріледі.
Сұрақ тақырыптары
Қызмет негізінен күнделікті тәжірибеге қатысты негізгі діни сұрақтар – намаз, ораза, зекет, қажылық және басқа да стандартты тақырыптарға бағытталған. Бұл ретте жүйе күрделі немесе жеке істерді өңдемейді: егер сұрақ базада болмаса, ол автоматты түрде діни маманға қайта жолданады.
Әзірлеу және сынақтан өткізу
ҚМДБ атап өткендей, Imam AI жобасы тек рухани басқарма шеңберінде – Цифрлық даму бөлімі және арнайы құрылған мамандар жұмыс тобының күшімен әзірленіп отыр. Оны іске асыруға сыртқы IT-компаниялары қатысқан жоқ, ал қаржыландыру ішкі ресурстар есебінен қамтамасыз етілді.
Жүйе іске қосу алдында ішкі тестілеу кезеңінен өтті, оның барысында алынған жауаптардың дұрыстығы, қызмет тұрақтылығы және жеткізілу логикасы тексерілді. Тексеру қорытындылары бойынша қажетті техникалық және функционалдық жақсарту енгізілді, содан кейін жоба пилоттық іске қосу үшін дайындалды.
Бақылау және жауапкершілік
Жауапта айтылғандай, сапаны бақылауға ерекше назар аударылды. Барлық жауаптарды ҚМДБ діни мамандары үнемі бақылап, қажет болған жағдайда өзгерістер мен нақтылау енгізеді. Мазмұнына қатысты жауапкершілік толығымен Діни басқармаға жүктеледі.
Имамдармен өзара әрекеттесу
Сондай-ақ үрделі сұрақтарды мамандарға жіберу тетігі де енгізілген. Мұндай жағдайларда пайдаланушы жүйе арқылы емес, имамнан тікелей түсініктеме ала алады. Нәтижесінде Imam AI діни кеңестердің тәуелсіз көзі ретінде емес, сұрауларды білім базасы мен мамандар арасында тарататын сандық сүзгі ретінде әрекет етеді.
Сайып келгенде, жобаның өзі цифрлық ортада діни білімнің орталықтандырылған жүйесі ретінде құрылып отыр. Мұнда басты назар жасанды интеллект арқылы түсіндірмелерді еркін жасауға емес, ресми дереккөздерді пайдалануға, мазмұнды қатаң бақылауға және жауаптардың біркелкілігіне аударылады.
Айта кетейік, бұған дейін азық-түлік бағасын енді жасанды интеллект бақылайтынын жаздық.
Сондай-ақ Астанадағы мектептердің бірінде Қазақстанда алғашқы AI кабинеті ашылатыны хабарланды.