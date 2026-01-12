Қазақстанда инклюзивті білім беруді дамыту бойынша жүйелі шаралар күшейтілмек
АСТАНА. KAZINFORM — ҚР Оқу-ағарту министрлігінің бастамасымен инклюзивті білім беру жүйесінің тиімділігін арттыру мәселелері бойынша жұмыс тобының отырысы өтті. Бұл туралы Оқу-ағарту министрлігі мәлім етті.
Ведомствоның мәліметінше, Қазақстанда инклюзивті білім беру адами әлеуетті дамытуға бағытталған мемлекеттік саясаттың маңызды құрамдас бөлігі саналады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев атап өткендей, әрбір баланы оның қажеттіліктеріне қарамастан қолдау әділетті әрі орнықты қоғам қалыптастырудың негізгі шарты. Тең мүмкіндіктер қоғамын құру және сапалы білімге тең қолжетімділікті қамтамасыз ету салада жүргізіліп жатқан реформалардың басты басымдықтарының бірі болып қала бермек.
— Қабылданып жатқан шаралар аясында елімізде ерекше білім беруді қажет ететін балаларды қолдау инфрақұрылымы кезең-кезеңімен кеңейтілуде. Қазіргі уақытта Қазақстанда 537 бейінді ұйым жұмыс істейді. Олардың қатарында 48 балабақша, 99 мектеп, 126 психологиялық-медициналық-педагогикалық консультация, 238 психологиялық-педагогикалық түзету кабинеті, 12 аутизм орталығы және 14 оңалту орталығы бар. Қолдау кабинеттерінің саны 1 095-ке дейін артты, — делінген хабарламада.
2025 жылдың қорытындысы бойынша еліміздегі мектептердің 95,2 пайызы ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды оқытуға жағдай жасаған. Инклюзивті ортада 94 527 бала білім алуда. Мемлекеттік тапсырыс аясында 7 775 мүмкіндігі шектеулі бала психологиялық-педагогикалық қолдаумен қамтылған.
Жұмыс тобының отырысы барысында ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды кешенді қолдауға бағытталған мүдделі тараптардың ұсынымдары таныстырылды. Бұл ұсынымдар білім беру, денсаулық сақтау және әлеуметтік қорғау жүйелерінің өзара іс-қимылын біріктіріп, баланың дамуының барлық кезеңдерінде қажетті қызметтерге қолжетімділігін қамтамасыз етуге бағытталған.
ҚР Оқу-ағарту министрлігі инклюзивті білім беруді дамыту жөніндегі жүйелі жұмысты әрі қарай жалғастырады.
Айта кетейік, елде инклюзивті білім беруді дамытудың жаңа кезеңі басталды.