Қазақстанда қандай жасанды интеллект сервистері көп қолданылады
АСТАНА. KAZINFORM – Жасанды интеллект (ЖИ) әлдеқашан болашақтың технологиясы болудан қалды. Бүгінде ЖИ негізіндегі сервистер мәтін жазуға, ақпарат іздеуге, сурет жасауға, құжаттарды талдауға, мәтіндерді аударуға, бағдарламалауға және күнделікті міндеттерді орындауға көмектеседі.
Танымал сервистердің көпшілігі тегін қолжетімді болғанымен, кеңейтілген мүмкіндіктерді пайдалану үшін ақылы жазылым рәсімдеу ұсынылады. Осыған байланысты Kazinform тілшісі шолу жасады.
Statcounter Global Stats деректеріне сәйкес, ChatGPT Қазақстандағы ең танымал жасанды интеллект чат-боты болып қала береді және нарықтың 76,67%-ын иеленеді. Екінші орында Google Gemini (12,97%), одан кейін Perplexity (4,87%), Claude (4,43%) және Microsoft Copilot (1,05%) орналасқан.
Бұл көрсеткіштер Қазақстандағы ЖИ чат-боттары нарығында америкалық технологиялық компаниялардың сервистері басым екенін көрсетеді.
ChatGPT
Бұл әлемдегі ең танымал жасанды интеллект көмекшілерінің бірі саналады. Ол мәтін жазу, ақпарат іздеу, құжаттарды талдау, бағдарламалау, кескіндер жасау және жұмысқа қатысты түрлі тапсырмаларды орындау үшін қолданылады.
Бағасы:
Тегін нұсқасы – қолжетімді;
ChatGPT Plus – айына 20 АҚШ доллары (шамамен 11 мың теңге).
Google Gemini
Gemini – Google компаниясы әзірлеген жасанды интеллект. Ол Gmail, Google Docs, Google Drive және Google экожүйесінің басқа да сервистерімен тығыз ықпалдастырылған.
Бағасы:
Тегін нұсқасы – қолжетімді;
Google AI Pro – айына 19,99 АҚШ доллары (шамамен 11 мың теңге).
Claude
Claude – Anthropic компаниясының жасанды интеллектісі. Ол әсіресе үлкен көлемдегі мәтіндермен, талдау жұмыстарымен және зерттеулермен айналысатын мамандар арасында кеңінен қолданылады.
Бағасы:
Тегін нұсқасы – қолжетімді;
Claude Pro – айына 20 АҚШ доллары (шамамен 11 мың теңге).
Microsoft Copilot
Бұл жасанды интеллект көмекшісі Word, Excel, PowerPoint, Outlook және Microsoft өнімдерінің басқа да бағдарламаларына біріктірілген.
Бағасы:
Тегін нұсқасы – қолжетімді;
Copilot Pro – айына 20 АҚШ доллары (шамамен 11 мың теңге).
Perplexity AI
Бұл сервис іздеу жүйесінің мүмкіндіктерін жасанды интеллектімен үйлестіреді. Оның жауаптары пайдаланылған дереккөздерге сілтемелермен бірге ұсынылады.
Бағасы:
Тегін нұсқасы – қолжетімді;
Perplexity Pro – айына 20 АҚШ доллары (шамамен 11 мың теңге).
Grok
xAI компаниясының нейрожелісі өзекті ақпаратты іздеуге және X әлеуметтік желісімен интеграцияға ерекше назар аударады.
Бағасы:
Тегін нұсқасы – шектеулі мүмкіндіктермен;
SuperGrok – айына 30 АҚШ доллары (шамамен 16,5 мың теңге).
DeepSeek
DeepSeek – тілдік модельдеріне тегін қолжетімділік ұсынуы арқылы танымал болған қытайлық жасанды интеллект сервисі.
Бағасы:
Негізгі нұсқасы – тегін;
Жеке ақылы тарифтер әзірлеушілер мен корпоративтік клиенттерге арналған.
Meta AI
Meta AI – Meta компаниясының экожүйесіне енгізілген жасанды интеллект көмекшісі. Қазіргі уақытта оның қолжетімділік географиясы біртіндеп кеңейіп келеді.
Бағасы:
Пайдаланушылардың басым бөлігі үшін – тегін.
Le Chat (Mistral AI)
Le Chat – ақпарат іздеуге, мәтін жазуға және құжаттарды талдауға арналған еуропалық жасанды интеллект сервисі.
Бағасы:
Тегін нұсқасы – қолжетімді;
Le Chat Pro – айына 14,99 АҚШ доллары (шамамен 8 мың теңге).
NotebookLM
NotebookLM – Google әзірлеген сервис. Ол құжаттарды, ғылыми мақалаларды, кітаптарды және жеке жазбаларды жасанды интеллект көмегімен талдауға мүмкіндік береді.
Бағасы:
Негізгі нұсқасы – тегін;
NotebookLM Plus кеңейтілген мүмкіндіктері Google AI Pro жазылымының құрамына кіреді.
Кең таңдау болғанына қарамастан, пайдаланушылардың басым бөлігі тегін нұсқаларды қолданады. Дегенмен, ақылы жазылымдар жасанды интеллектінің қуатты модельдеріне қол жеткізуге, сұраныстар лимитін арттыруға, сурет генерациясының кеңейтілген мүмкіндіктерін пайдалануға, дауыстық режимді қолдануға, көлемді құжаттармен жұмыс істеуге және басқа да қосымша функцияларды пайдалануға жол ашады.
Жазылымдардың құны әзірлеушілердің ресми тарифтері негізінде көрсетілген. Нақты төленетін сома елге, валюта бағамына, салықтарға және жазылымды рәсімдеу тәсіліне (ресми сайт, App Store немесе Google Play арқылы) байланысты өзгеруі мүмкін.
Бұған дейін, Қазақстанда ChatGPT жүйесінде қазақ тілінің қолданысы кеңейтілмек екенін жазғанбыз.