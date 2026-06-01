KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    Қазақстанда қанша адам өмір бойына түрмеде отыр

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанда өмір бойына сотталғандар шартты түрде мерзімінен бұрын босатылмайды, әрі іс жүзінде мұндай жағдайлар мүлдем тіркелмеген. Бұл туралы ҚР Ішкі істер министрлігіне қарасты Қылмыстық-атқару жүйесі комитетінен хабарланды.

    түрме
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Ведомствоның мәліметінше, өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасын өтеуге арналған мекемеде 200-ден астам сотталған азамат бар. Оның арасында әйелдер жоқ, ал сегіз адам — шетел азаматы.

    Сот статистикасының мәліметіне сәйкес, 2023 жылы өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасын 190-ға жуық адам өтеп келген. 2024 және 2025 жылдары бұл көрсеткіш 200-ден астам адамға жетті. 

    Сотталғандардың басым бөлігі аса ауыр қылмыстар, соның ішінде: кісі өлтіру, зорлау, қатыгездікпен кісі өлтіру, сондай-ақ кәмелетке толмағандарды жыныстық зорлау сынды өрескел әрекет жасаған.  

    Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті заңнамаға сәйкес, өмір бойына сотталғандарды мерзімінен бұрын босату көзделмегенін баса айтты.

    — Бұл санаттағы сотталғандарды шартты түрде мерзімінен бұрын босату жағдайлары тәжірибеде кездеспеген, — деп хабарлады комитетте. 

    Бұған дейін Ішкі істер министрлігі қылмыстық жауапкершіліктен кімдер босатылмайтынын атап өткен еді. 

    Аяулым Қанатқызы

    Түрме Қылмыспен күрес Қылмыс ҚР ІІМ Жазасын өтеуші
    Жанат Қапалбаева
    Жанат Қапалбаева
    Авторлар