    Қазақстанда кәсіби мерекелер тізбесі жаңартылды

    АСТАНА. KAZINFORM — ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің міндетін атқарушы 2025 жылғы 30 шілдедегі бұйрығымен кәсіби мерекелер тізбесінің жаңа редакциясын бекітті.

    мамандық
    Коллаж: Kazinform/Freepik

    Жаңартылған тізімге келесі кәсіби мерекелер енгізілді:

    • Қазақстандағы қолөнершілер күні — 7 шілде
    • Табиғи монополиялар саласы қызметкерлері күні — 9 шілде
    • Санитариялық-эпидемиологиялық қызметкерлері күні — 15 қыркүйек
    • Қоғамдық тамақтану саласы қызметкері күні — 20 қазан
    • Қазақстан кәсіпкерлері күні — 29 қазан

    Сонымен қатар Энергетиктер күнін атап өту күні өзгертілді. Бұдан былай бұл мереке желтоқсанның үшінші жексенбісінде емес, нақты күнмен — 22 желтоқсанда аталып өтеді.

    Бұған қоса, бұрынғыдай кәсіби мерекелер тізбесіне келесі күндер де кіреді:

    • ҚР Ұлттық ұланы күні — 10 қаңтар
    • Қаржылық мониторинг органдарының күні — 28 қаңтар
    • ҚР азаматтық авиация қызметкерлерінің күні — 1 ақпан
    • Жерге орналастыру, геодезия және картография күні — наурыздың екінші сенбісі
    • Мемлекеттік қызметтер көрсету саласы қызметкерлерінің күні — 7 сәуір
    • Геолог күні — сәуірдің бірінші жексенбісі
    • Ғылым қызметкерлері күні — 12 сәуір
    • Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласы қызметкерлерінің күні — 16 сәуір
    • ҚР Мемлекеттік күзет қызметі күні — 21 сәуір
    • Байланыс қызметкерлері күні — 17 мамыр
    • Метрология қызметкерлері күні — 20 мамыр
    • Мәдениет және өнер қызметкерлері күні — 21 мамыр
    • Химия өнеркәсібі қызметкерлерінің күні — мамырдың соңғы жексенбісі
    • Эколог күні — 5 маусым
    • Бәсекелестікті қорғау органы қызметкерлерінің күні — 7 маусым
    • Арнайы мақсаттағы бөлімшелердің әскери қызметшісі және қызметкері күні — 9 маусым
    • Жеңіл өнеркәсіп қызметкерлерінің күні — маусымның екінші жексенбісі
    • Мал шаруашылығы қызметкерлерінің күні — маусымның екінші жексенбісі
    • Медицина қызметкерлері күні — маусымның үшінші жексенбісі
    • Полиция күні — 23 маусым
    • Мемлекеттік қызметші күні — 23 маусым
    • Судья және сот қызметкері күні — 24 маусым
    • Бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің күні — 28 маусым
    • Дипломатиялық қызмет күні — 2 шілде
    • Су шаруашылығы қызметкерлерінің күні — 9 шілде
    • Ветеринария қызметкерлерінің күні — 10 шілде
    • ҚР Ұлттық қауіпсіздік органдары күні — 13 шілде
    • Нотариат күні — 14 шілде
    • Теңіз және өзен көлігі қызметкерлерінің күні — шілденің бірінші жексенбісі
    • Балық шаруашылығы қызметкерлерінің күні — шілденің екінші жексенбісі
    • Металлург күні — шілденің үшінші жексенбісі
    • Сауда қызметкерлері күні — шілденің төртінші жексенбісі
    • Теміржол көлігі қызметкерлерінің күні — тамыздың бірінші жексенбісі
    • Құрылысшы күні — тамыздың екінші жексенбісі
    • Шекарашы күні — 18 тамыз
    • Кенші күні — тамыздың соңғы жексенбісі
    • Аңшылық шаруашылығы қызметкері күні — қыркүйектің бірінші сенбісі
    • Мұнай-газ кешені қызметкерлерінің күні — қыркүйектің бірінші жексенбісі
    • Бақылау-өлшеу құралдары және автоматика саласы қызметкерлерінің күні — қыркүйектің екінші жексенбісі
    • Атом саласы қызметкерлерінің күні — 28 қыркүйек
    • Әділет органдары қызметкерлерінің күні — 30 қыркүйек
    • Машина жасаушы күні — қыркүйектің соңғы жексенбісі
    • ҚР жоғары білім беру қызметкерлерінің күні — 1 қазан
    • ҚР техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру қызметкерлерінің күні — 2 қазан
    • Мұғалімдер күні — 5 қазан
    • Қорғаныс өнеркәсібі қызметкерлерінің күні — 6 қазан
    • Қазақстан кәсіподақтары күні — 10 қазан
    • Стандарттау қызметкерлерінің күні — 14 қазан
    • Құтқарушы күні — 19 қазан
    • Орман шаруашылығы қызметкері күні — қазанның үшінші жексенбісі
    • Кітапханашы күні — 24 қазан
    • Әлеуметтік қорғау жүйесі қызметкерлерінің күні — қазанның соңғы жексенбісі
    • Автомобиль көлігі қызметкерлерінің күні — қазанның соңғы жексенбісі
    • Автожол саласы қызметкерлерінің күні — қазанның соңғы жексенбісі
    • Күзет ұйымдары қызметкерлерінің күні — 29 қазан
    • Сыртқы барлау күні — 5 қараша
    • Статистик күні — 8 қараша
    • Цифрландыру және ақпараттық технологиялар саласы қызметкерлерінің күні — 10 қараша
    • Бухгалтерлік есеп және аудит саласы қызметкерлерінің күні — 10 қараша
    • ҚР қаржы жүйесі қызметкерлерінің күні — 15 қараша
    • Бұрғылау шебері күні — қарашаның үшінші сенбісі
    • Ауыл шаруашылығы, тамақ және өңдеу өнеркәсібі қызметкерлерінің күні — қарашаның үшінші жексенбісі
    • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет органдарының күні — 18 қараша
    • Адвокатура күні — 5 желтоқсан
    • Прокуратура күні — 6 желтоқсан
    • Қылмыстық-атқару жүйесі қызметкерлерінің күні — 13 желтоқсан
    • ҚР Мемлекеттік фельдъегерлік қызметі күні — 20 желтоқсан
    • Мұрағатшы күні — 22 желтоқсан

    Жаңартылған бұйрық 2025 жылғы 17 тамыздан бастап күшіне енеді.

    Бұған дейін, Үкімет 1 маусым — балаларды қорғау күнін мемлекеттік мереке ретінде белгілеу мәселесін талқылап жатқанын жазғанбыз.

