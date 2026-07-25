Қазақстанда кәсіптік оқуға жолданғандар саны 1,2 есе артты
АСТАНА. KAZINFORM – Кәсіптік оқытуды дамыту жұмыспен қамту саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарының бірі болып қала береді. Білікті кадрларды даярлау еңбек нарығында сұранысқа ие мамандармен экономиканы қамтамасыз етуге, сондай-ақ азаматтардың жұмысқа орналасу және кәсіби даму мүмкіндіктерін кеңейтуге бағытталған.
2026 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша кәсіптік оқуға 3 741 адам жолданды. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 1,2 есе жоғары (3 049 адам).
Оқыту еңбек нарығының өзекті қажеттіліктері мен жұмыс берушілердің сұранысына сәйкес айқындалған кәсіптер мен мамандықтар бойынша ұйымдастырылады. Бағдарламалардың ұзақтығы алты айға дейін созылады, ал оқу курстарының мазмұны біліктілік талаптары мен жұмыс берушілердің қажеттіліктерін ескере отырып қалыптастырылады.
Кәсіптік оқыту азаматтарға жаңа құзыреттерді меңгеруге, біліктілігін арттыруға немесе жаңа кәсіп игеруге мүмкіндік береді. Бұл өз кезегінде олардың еңбек нарығындағы бәсекеге қабілеттілігін арттырып, кейінгі жұмысқа орналасу мүмкіндіктерін кеңейтеді.
Сонымен қатар Ұлттық біліктілік жүйесін дамыту жұмыстары жалғасуда. Кәсіптік стандарттар әзірленіп, жұмыс берушілер мен білім беру ұйымдары арасындағы өзара іс-қимыл тетіктері жетілдірілуде, сондай-ақ мансаптық даму мен біліктілікті арттыру саласындағы цифрлық сервистер кеңейтілуде.
Білікті кадрларды даярлау адами капиталды дамытуға және экономиканы еңбек нарығының заманауи талаптарына сай келетін мамандармен қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттік саясаттың маңызды бағыттарының бірі ретінде қарастырылады.
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінде алдағы кезеңде кәсіптік оқыту мүмкіндіктерін кеңейтуге, жұмыс берушілермен өзара іс-қимылды нығайтуға және экономиканың қажеттіліктеріне сәйкес кадрлар даярлау тетіктерін одан әрі жетілдіруге басымдық берілетіні атап өтілді.