Қазақстанда қай салада жұмыс табу оңай немесе қиын
АСТАНА. KAZINFORM – Елімізде қай салада жұмыс табу жеңіл немесе қиын және оның себебі неде? Бұл сауалға Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Олжас Анафин жауап берді.
- Заманауи технология, автоматтандыру, роботтандыру және жасанды интеллектіні енгізуге байланысты кейбір мамандық сұраныссыз қалып жатыр. Керісінше, сұранысқа ие болып жатқан мамандықтар да бар. Еңбек нарығынан шығып жатқан мамандықтарға тоқталсақ, ол операциялық еңбекті талап ететін мамандықтар, солардың бірі - кассир-оператор. Қазір сауда орталықтарында азаматтардың басым бөлігі электронды касса арқылы қызмет алады, - деп түсіндірді Олжас Анафин орталық коммуникациялар қызметі алаңында өткен баспасөз мәслихатында.
Сондай-ақ вице-министр төменгі буындағы бухгалтерлер де сұраныссыз қалатынын айтып отыр.
- Бұрын олар тек бухгалтерлік жазбаны жүргізсе, қазіргі бухгалтер ақпараттық жүйенің пайдаланушысы, аналитик. Сондықтан операциялық еңбекті талап ететін мамандықтар екінші орынға ығыстырылады, - дейді ол.
Айта кетейік, биыл 292 мың қазақстандық жұмысқа орналасты.