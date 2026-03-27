Қазақстанда конституциялық деңгейде цифрлық құқық бекітілген – Олжас Бектенов
ШЫМКЕНТ. KAZINFORM – Қазақстан Премьер-министрі Олжас Бектенов Шымкент қаласында «Индустрия 5.0: Өзара әрекеттесудің күші» тақырыбында өткен Digital Qazaqstan 2026 халықаралық цифрлық форумында сөз сөйледі. Форумға ЕАЭО елдерінің үкіметтері басшылары, IT-индустрия өкілдері, халықаралық компаниялардың өкілдері, инвесторлар мен сарапшыларды қоса алғанда, 3 мыңнан астам делегат қатысып жатыр. Бұл туралы Үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады.
Форумның пленарлық отырысын ашқан Қазақстан Премьер-министрі Олжас Бектенов жасанды интеллектіні дамытудың негізгі бағыттарын айқындады. Атап айтқанда, институционалдық негіз қалыптастыру, цифрлық инфрақұрылым және адами капитал сынды мәселелерге басымдық берілді.
– Бүгінде Қазақстан цифрландыру мен жасанды интеллект жаңа экономикалық модельдің негізіне айналатын кезеңге қадам басты. Сондықтан Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылды Цифрландыру және жасанды интеллект жылы деп жариялап, бұл саланың еліміз үшін айрықша маңыздылығын атап өтті. Биыл Қазақстанда ауқымды саяси реформалар мен жаңарулар жүзеге асырылып жатыр. Еліміздің азаматтары жаңа Конституцияны қабылдады және онда алғаш рет конституциялық деңгейде цифрлық құқықтар бекітілді. Бұл саланың одан әрі дамуына елеулі серпін беріп қана қоймай, мемлекеттің стратегиялық басымдықтарын да көрсетеді. Цифрлық құқықтарды ең жоғары деңгейде бекіту біз үшін цифрлық трансформация тек технологияларды дамыту туралы ғана емес, сонымен қатар нақты құқықтық кепілдіктер, деректерді қорғау және сенім принциптері туралы екенін айқындайды. Осылайша, Қазақстан цифрлық технологиялар мен жасанды интеллектіні дамыту үшін болжамды әрі тұрақты құқықтық орта қалыптастырып жатыр, - деп атап өтті Олжас Бектенов.
Айта кетейік, Шымкентте ЕАЭО-ға қатысушы елдердің мен бақылаушы мемлекеттердің үкімет басшылары Еуразиялық үкіметаралық кеңестің отырысына орайластырылған Digital Qazaqstan 2026 форумының цифрлық жобалар көрмесіне қатысты.