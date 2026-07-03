Қазақстанда құны 3 трлн теңгеден асатын 1300 МЖӘ келісімі жасалды
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанда мемлекеттік-жекеменшік әріптестік (МЖӘ) аясында жалпы құны 3 трлн теңгеден асатын 1300 келісім жасалған. Бұл туралы Қазақстандағы мемлекеттік-жекешелік әріптестікті дамытуға арналған халықаралық инвестициялық диалогта Қазақстандық МЖӘ орталығы басқарма төрағасының бірінші орынбасары Айдос Көбетов мәлімдеді.
Оның айтуынша, инвестициялық блоктың негізгі мақсаты — Қазақстан заңнамасының ірі капиталды қажет ететін жобаларды жүзеге асыруға дайын екенін көрсету.
— Қазіргі таңда жалпы құны 3 трлн теңгеден асатын 1300 келісім жасалды. Бұрын басымдық әлеуметтік маңызы бар, халықтың күнделікті тіршілігін қамтамасыз ететін жобаларға берілсе, қазір автомобиль жолдары, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, сумен жабдықтау және су бұру салаларындағы жобалар да жүзеге асырылып жатыр, — деді Айдос Көбетов.
Ол сондай-ақ былтыр Мемлекет басшысының тапсырмасымен ерекше маңызы бар ірі жобалар тізімі айқындалғанын атап өтті.
Айта кетейік, бұған дейін Қазақстанның мемлекеттік-жекеменшік әріптестік жобаларын іске асыруда Азия даму банкі және өзге де халықаралық қаржы институттарымен ынтымақтастықты күшейтіп жатқаны хабарланған еді.