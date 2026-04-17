Қазақстанда құрылыс жанданды: қай өңірлер көш бастады
АСТАНА. KAZINFORM — 2026 жылғы қаңтар-наурызда орындалған құрылыс жұмыстарының көлемі 14,8% өсіп, 1 231,4 млрд теңгеге жетті, деп хабарлайды Ұлттық статистика бюросының баспасөз қызметі.
Бюроның мәліметінше, құрылыс жұмыстары көлемінің өсуі негізінен құрылыс нысандарын салу және жөндеу жұмыстарының ұлғаюымен (37,5%-ға) байланысты.
— Орындалған құрылыс жұмыстарының (қызметтерінің) түрлері бойынша ең үлкен үлес автомобиль және теміржол жолдарын, сондай-ақ метрополитенді салу жұмыстарына (жалпы көлемнің 25,5%), тұрғын емес ғимараттар (22%) мен тұрғын үйлер (11,6%) құрылысына тиесілі, — делінген хабарламада.
Өңірлік бөліністе құрылыс жұмыстары көлемінің өсуі республиканың 16 өңірінде байқалды.
Айтарлықтай өсім:
- Ұлытау облысында (2 есе),
- Жамбыл облысында (52,7%),
- Павлодар облысында (26,6%),
- Маңғыстау облысында (23,1%),
- Қызылорда облысында (22%-ға),
- Батыс Қазақстан облысында (17,4%-ға),
- Түркістан облысында (17,4%),
- Шығыс Қазақстан облысында (15,9%),
- Шымкент (49,2%),
- Алматы қалаларында (22,7%) тіркелген.
2026 жылғы қаңтар-наурыз айларында пайдалануға берілген жаңа нысандардың жалпы алаңы 4 846,9 мың шаршы метр болды. Тұрғын үйдің жалпы алаңы 2025 жылғы қаңтар–наурызбен салыстырғанда 3,8%-ға өсіп, 3 869,4 мың шаршы метрге жетті.
Бұдан бұрын елімізде құрылыс күрделілігін бағалаудың жаңа өлшемшарттары бекітілгенін жаздық.