KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    16:08, 17 Сәуір 2026 | GMT +5

    Қазақстанда құрылыс жанданды: қай өңірлер көш бастады

    АСТАНА. KAZINFORM — 2026 жылғы қаңтар-наурызда орындалған құрылыс жұмыстарының көлемі 14,8% өсіп, 1 231,4 млрд теңгеге жетті, деп хабарлайды Ұлттық статистика бюросының баспасөз қызметі. 

    құрылыс жұмыстары
    Фото: Алматы әкімдігі

    Бюроның мәліметінше, құрылыс жұмыстары көлемінің өсуі негізінен құрылыс нысандарын салу және жөндеу жұмыстарының ұлғаюымен (37,5%-ға) байланысты.

    — Орындалған құрылыс жұмыстарының (қызметтерінің) түрлері бойынша ең үлкен үлес автомобиль және теміржол жолдарын, сондай-ақ метрополитенді салу жұмыстарына (жалпы көлемнің 25,5%), тұрғын емес ғимараттар (22%) мен тұрғын үйлер (11,6%) құрылысына тиесілі, — делінген хабарламада.

    Өңірлік бөліністе құрылыс жұмыстары көлемінің өсуі республиканың 16 өңірінде байқалды.

    Айтарлықтай өсім:

    • Ұлытау облысында (2 есе),
    • Жамбыл облысында (52,7%),
    • Павлодар облысында (26,6%),
    • Маңғыстау облысында (23,1%),
    • Қызылорда облысында (22%-ға),
    • Батыс Қазақстан облысында (17,4%-ға),
    • Түркістан облысында (17,4%),
    • Шығыс Қазақстан облысында (15,9%), 
    • Шымкент (49,2%),
    • Алматы қалаларында (22,7%) тіркелген.

    2026 жылғы қаңтар-наурыз айларында пайдалануға берілген жаңа нысандардың жалпы алаңы 4 846,9 мың шаршы метр болды. Тұрғын үйдің жалпы алаңы 2025 жылғы қаңтар–наурызбен салыстырғанда 3,8%-ға өсіп, 3 869,4 мың шаршы метрге жетті.

    Бұдан бұрын елімізде құрылыс күрделілігін бағалаудың жаңа өлшемшарттары бекітілгенін жаздық.

    Тегтер:
    Статистика Құрылыс Ұлттық статистика бюросы
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар