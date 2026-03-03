Елімізде медициналық қызметтерді лицензиялау жүйесі жаңартылады
АСТАНА. KAZINFORM — Денсаулық сақтау министрлігінің Медициналық және фармацевтикалық комитеті министрлік медициналық қызметке лицензиялардың қолданылу мерзімін 5 жыл белгілеуді көздейтін заң жобасын әзірлегенін хабарлайды.
Комитет дерегіне сәйкес, заң жобасы медициналық көмектің сапасы мен қауіпсіздігін арттыруға бағытталған.
Бұл жаңашылдық емханаларға бизнеске қосымша салмақ түсірмей, қажетті деңгейде қызмет көрсетуге дайындығын жүйелі түрде растауға мүмкіндік береді.
— Қазір Қазақстанда медициналық қызметпен айналысуға лицензия белгісіз мерзімге беріледі. Демек, мемлекет оны алғаннан кейін медициналық ұйымның жұмысын жалғастыра беретіні және оның белгіленген талаптарға сай келетіні туралы ақпаратты жүйелі түрде жаңарту мүмкіндігіне ие бола бермейді. ҚР Кәсіпкерлік кодексінің 82 және 83-баптарына сәйкес, енгізілген 5 жылдық шектеудің медициналық лицензияның қолданылу мерзіміне реттеушілік әсерін талдау нәтижелері бойынша мүдделі тұлғалар мен бұқаралық ақпарат құралдарына жария талқылау туралы хабарлаймыз. Қоғамдық талқылаулар 2026 жылдың 18 наурызында сағат 11:00–де ZOOM арқылы мына сілтеме бойынша өтеді, — делінген хабарламада.
Бұдан бұрын медициналық ұйымдар лицензияны бес жыл сайын жаңартып отыратынын жазған едік.