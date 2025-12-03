Медициналық ұйымға бармай-ақ қашықтан дәрігердің көмегіне жүгіну жүйесі енгізілмек
АСТАНА. KAZINFORM — Денсаулық сақтау министрлігі медициналық қызметтер көрсету саласындағы заң бұзушылықтарды жоюға арналған ұсыныстардың жаңа нысанын бекіту жобасын әзірледі. Аталған құжат Ашық НҚА порталында талқылауға жарияланды. Бұйрық жобасы медициналық ұйымдарға бармай-ақ, яғни қашықтан көмекке жүгіну жүйесін енгізуді қарастырады.
— Медициналық көмектің сапасына әсер ететін бұзушылықтарды жедел анықтап, жою; медициналық ұйымдарға түсетін жүктемені азайтып, барып тексерулер санын қысқарту; медициналық қызмет көрсету саласында ашықтық пен жауапкершілікті арттыру; бақылаушы органдар мен медициналық ұйымдардың цифрлық өзара іс-қимылын жеделдету, — делінген құжатта.
Министрлік атап өткендей, осы жобаны іске асырудың нәтижесінде пациенттер сапалы, қауіпсіз және дер кезінде көрсетілетін медициналық қызмет ала алады, ал бақылау жүйесі заманауи әрі тиімді бола түседі.
Бұған дейін Бұрын-соңды медициналық мекеме болмаған 194 елді мекенде денсаулық сақтау нысандары салынғанын жазғанбыз.
Сонымен қатар денсаулық сақтау жүйесінде дәрі-дәрмек бағасын 30%-ға дейін төмендету шаралары қабылданбақ.