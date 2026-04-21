    01:10, 21 Сәуір 2026 | GMT +5

    Қазақстанда «Мейірімділік апталығы» басталды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанда «Игі істер марафоны» республикалық жобасы аясында 20-26 сәуір аралығында өтетін «Мейірімділік апталығы» бастау алды, деп хабарлайды Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі.

    Мейірімділік
    Фото: Kazinform

    Ведомство мәліметінше, бастама волонтерлік пен қайырымдылық мәдениетін дамытуға бағытталған.

    — Бір апта бойы ел көлемінде мемлекеттік органдар, білім беру және медициналық мекемелер, үкіметтік емес ұйымдар мен волонтерлердің қатысуымен түрлі игі іс-шаралар мен акциялар өткізіледі. Әсіресе, әлеуметтік тұрғыдан осал топтарға қолдау көрсетуге, жануарларға жауапкершілікпен қарауға және қоршаған ортаны қорғауға баса мән беріледі, — делінген хабарламада.

    Жоба қазақстандықтарды игі істерге жұмылдырып, қоғамдағы бірлікті нығайтуды, қайырымдылық пен адамгершілік құндылықтарын кеңінен дәріптеуді көздейді. Республика бойынша іс-шараларға мыңдаған адам қатыспақ.

    «Кішкентай қадам — үлкен өзгеріс!» ұранымен жүзеге асып жатқан бастама әр адамның үлесі маңызды екенін айқындайды.

    Акцияға кез келген адам әлеуметтік желілерде өз игі істерімен бөлісіп, #ИгіІстерМарафоны2026, #МарафонДобрыхДел2026 және #MarathonOfGoodDeeds2026 хэштегтерін белгілеу арқылы қосыла алады.

    Осыдан бұрын Қазақстанда еріктілерге арналған «Мейірім» ордені пайда болғанын жазғанбыз.

    Айнұр Тумакбаева
