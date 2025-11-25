Қазақстанда онкопациенттердің бес жылдық өмір сүру деңгейі алғаш рет 65%-ға жетті
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанда онкологиямен ауыратын пациенттердің бес жылдық өмір сүру шегі алғаш рет 65%-ға жетіп, жоспарлы көрсеткіштен 58%-ға асып, соңғы жылдары үздік нәтижеге айналды. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігі мәлім етті.
Қазақ онкология және радиология ғылыми институтының басқарма төрағасы Ербол Бекмұхамбетов «бұл индикатор онкопациенттерге жүйелі көмек тиімділігінің негізгі өлшемшарттарының бірі» деп атады Денсаулық сақтау министрлігінің алқа отырысында.
Қазақстан еуропалық стандарттарға жақындаған ісіктер өмір сүруді арттыруға үлкен үлес қосады:
• сүт безі обыры
• жатыр мойны обыры
• қуық асты безінің обыры
Осы нозологиялар бойынша өмір сүру деңгейі 80%-дан асады, бұл дәрігерлердің жоғары біліктілігін және іске асырылатын клиникалық хаттамалардың тиімділігін растайды.
Ерте анықтаудың өсуі емдеудің нәтижелілігіне және пациенттердің болашағына тікелей әсер етеді.
Ерте кезеңдердің (0-I) үлесі 32,8%-ға дейін өсті, бұл өткен жылдың сәйкес кезеңінен 4,1%-ға жоғары.
Онкологиялық аурулардан болатын өлім 100 мың тұрғынға шаққанда 59 жағдайға дейін төмендеді, бұл өткен жылғы деңгейден 3%-ға төмен және жоспарлы мәннен әлдеқайда жақсы.
Қол жеткізілген нәтижелер арқасында келесідей мүмкіндіктер бар:
• диагностика мен емдеудің заманауи технологияларын дамыту;
• зерттеп-қарауға қолжетімділікті кеңейту;
• сәулелік терапия орталықтарының санын көбейту;
• пациенттерді бағыттауды жетілдіру;
• профилактикалық бағдарламаларды күшейту және скринингтерді кеңейту.
— Скринингтің аяқталған жағдайы үшін ақы төленетін мамандандырылған скринингтік орталықтарды, сондай-ақ онкопациенттерді амбулаториялық бақылау орталықтарын құруды пысықтау. Өңірлік басқармаларға — халықты скринингтермен қамтуды 2025 жылы кемінде 70%-ға дейін арттыру және бұл көрсеткішті 2026 жылы 80% — ға дейін жеткізу, сондай-ақ МСАК деңгейінде онкологиялық сақтандыруды арттыру арқылы кейінгі кезеңдердің үлесін азайту, — деп тапсырды Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова онкологиялық бағдарламаны іске асыру қорытындыларын тыңдау қорытындысы бойынша.
Еске сала кетейік, бұған дейін Өскеменде титан ұнтағынан онкологиялық ауруларды емдейтін имплантаттар жасалатынын жазған едік.