    18:34, 30 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Қазақстанда Орталық Азия өңірлік гляциология орталығының мәртебесі жаңартылды

    АСТАНА. KAZINFORM – Мемлекет басшысы «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Білім, ғылым және мәдениет мәселелері жөніндегі Біріккен Ұлттар Ұйымы (ЮНЕСКО) арасындағы Қазақстанда ЮНЕСКО аясындағы 2-санатты орталық ретінде Орталық Азия өңірлік гляциология орталығының мәртебесін қайта жалғастыру туралы келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды.

    Президент РК подписал закон
    Коллаж: Kazinform

    Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

    Заңның мәтіні баспасөзде жарияланады.

    Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев БҰҰ Білім және ғылым
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Автор
