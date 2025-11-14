Қазақстанда пациенттерді ПЭТ/КТ-ға жіберу үшін бірыңғай үйлестіру орталығы құрылды
АСТАНА. KAZINFORM — Аталған орталық кезектерді басқарады, жабдықтың жүктелуін бақылайды және медициналық ұйымдарға пациенттер ағынын ұтымды бөлуге көмектеседі, деп хабарлайды ДСМ баспасөз қызметі.
Салидат Қайырбекова атындағы ғылыми денсаулық сақтауды дамыту орталығының базасында пациенттерге қымбат диагностикалық зерттеулердің — позитрондық-эмиссиялық және компьютерлік томографияның (ПЭТ/КТ) қолжетімділігін арттыру үшін бірыңғай республикалық үйлестіру орталығы (БРҮО) құрылды.
— Орталық кезектерді басқарады, жабдықтың жүктелуін бақылайды және медициналық ұйымдарға пациенттер ағынын ұтымды бөлуге көмектеседі. Осының арқасында күту уақыты қысқарады және елдің барлық тұрғыны үшін медициналық көмекке тең қолжетімділік қамтамасыз етіледі. Бүгінде жүйеге медициналық-санитариялық алғашқы көмек ұйымдары, онкологиялық орталықтар және республика бойынша ПЭТ/КТ-зерттеулерді орындайтын 10 медициналық ұйым қосылған. Тиімді жұмыс істеу үшін жергілікті жерлердегі азаматтарға күн сайын көмектесетін 734 дәрігер оқытылды, — делінген хабарламада.
ПЭТ/КТ-ға қалай жазылуға болады?
Алдымен емдеуші дәрігерден жолдама алу керек. Әрі қарай, сіз БРҮО байланыс орталығына +7 (702) 075-15-00 немесе 8 (7172) 69-55-00 нөмірлері бойынша қоңырау шалуыңыз керек. Оператор сіздің жолдамаңызды тексереді, бос орындары бар жақын клиниканы табады және сізді ыңғайлы уақытқа жазады. Пациенттің енді тексеруден қайда өту керектігін өз бетінше іздеудің қажеті жоқ — бәрі бір орталық арқылы өтеді.
ПЭТ/КТ дегеніміз не?
ПЭТ/КТ — позитрондық-эмиссиялық (ПЭТ) және компьютерлік томографияны (КТ) біріктіретін онкологиялық аурудың локализациясын молекулалық деңгейде анықтауға көмектесетін зерттеудің ең күрделі түрі. Осының арқасында дәрігерлер патологиялық процестерді олардың дамуының алғашқы кезеңдерінде анықтай алады.
— Барлығына тегін диагностика ПЭТ/КТ зерттеуі тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлеміне (ТМККК) кіреді. Дәрігердің жолдамасы бар әрбір пациент қаржылық шығындарсыз толық тегін зерттеп-қараудан өтуі мүмкін. Бұл, әсіресе, есепшот бірнеше күнге созылған кезде ауруларды уақтылы анықтау және емдеу үшін өте маңызды, — деп түсіндірді Денсаулық сақтау министрлігі.