Қазақстанда психикалық денсаулық сақтау жүйесін ауқымды реформалау басталады
АСТАНА. KAZINFORM - Қазақстанда халықтың психикалық денсаулығын сақтау тәсілдері түбегейлі жаңғыртылады. Ендігі басымдық аурудың салдарын емдеуге ғана емес, оның алдын алуға, ерте анықтауға және азаматтарға медициналық көмектің барлық кезеңінде жүйелі қолдау көрсетуге бағытталады.
ҚР Үкіметі баспасөз қызметінің хабарлауынша, бұл шаралар Психикалық денсаулықты сақтау жөніндегі 2027–2030 жылдарға арналған жаңа кешенді жоспарда көзделген. Аталған кешенді жоспар ҚР Премьер-министрінің орынбасары – мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаеваның төрағалығымен Үкіметте өткен кеңесте қаралды.
Жаңа тәсілдер туралы денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова баяндады. Қазіргі уақытта елімізде мамандандырылған көмекті республикалық деңгейдегі екі клиника, өңірлердегі 20 психикалық денсаулық орталығы, 98 бастапқы психикалық денсаулық орталығы және ауылдық жерлердегі 200-ден астам психикалық денсаулық кабинеті көрсетеді. Сонымен қатар жүргізілген талдау бұл қызметті одан әрі жүйелі түрде дамыту қажеттігін көрсетті.
Жаңа кешенді жоспар психикалық денсаулық саласындағы мамандарды емханалардың жұмысына тартуды, ауруларды ерте анықтау жүйесін жетілдіруді, пациенттің медициналық көмек алу бағытын цифрландыруды, кадрлық әлеуетті нығайтуды және инфрақұрылымды жаңғыртуды қамтиды. Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын қорғауға ерекше назар аударылады.
Кешенді жоспарды әзірлеу барысында салалық мемлекеттік органдар ғылыми зерттеулерді дамытуға, мамандар даярлау сапасын арттыруға, білім беру бағдарламаларын жаңартуға, педагогтер мен психологтердің біліктілігін жетілдіруге бағытталған ұсыныстарын енгізді. Сондай-ақ мүгедектігі бар балалар мен ересектерге арналған арнаулы әлеуметтік қызметтер жүйесі мен тиісті инфрақұрылымды одан әрі дамыту шаралары ұсынылды.
Министрліктер мен өңір әкімдіктерінің баяндамалары тыңдалғаннан кейін Психикалық денсаулықты сақтау жөніндегі 2027–2030 жылдарға арналған кешенді жоспар мақұлданды.
Айта кетеййік, бүгінгі таңда Қазақстанда психикалық, мінез-құлық ауытқуы бар 108 мыңнан астам адам тіркеуде тұр.