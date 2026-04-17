Қазақстанда шағын модульдік реакторлары бар АЭС салу мүмкіндігі зерттеледі
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанда атом саласын дамыту стратегиясы аясында шағын модульдік реакторлар (ШМР) негізіндегі атом электр станцияларын пайдалану мүмкіндігі қарастырылады.
– Стратегияны іске асыру аясында шағын модульдік реакторлардың ұлттық жағдайларда қолданылу мүмкіндігіне техникалық-экономикалық талдау жүргізу жоспарлануда. Бұл ретте өңірлік ерекшеліктер, сенімділік талаптары және жобаның экономикалық тиімділігі ескерілетін болады, – делінген құжатта.
– Шағын модульдік реакторларды әзірлеу және жобалау бойынша ғылыми-зерттеу қызметіне қатысу, сондай-ақ оларды орналастырудың басым аудандарын айқындау жоспарлануда. Атап айтқанда, энергия тапшылығы бар өңірлер, электр желілік инфрақұрылымы әлсіз дамыған аймақтар және ескірген жылу электр станцияларын алмастыру мүмкіндігі қарастырылады, – деп атап өтілген.
Мамандардың пікірінше, бұл бағыт энергетикалық жүйені әртараптандыруға және өңірлердегі энергия тапшылығын азайтуға мүмкіндік береді.
Айта кетейік, Президент атом саласын дамытудың 2050 жылға дейінгі стратегиясын бекітті.