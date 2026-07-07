Елімізде шетелден алма әкелуге тыйым салынады
АСТАНА. KAZINFORM — Ашық НҚА порталында «Қазақстан Республикасының аумағына алма әкелуге тыйым салуды енгізу туралы бұйрық мәтіні жарияланды.
Құжатты Ауыл шарушылығы министрлігі әзірлеген.
— Бұйрық жобасында алманың транзиттік тасымалдарын, сондай-ақ оның ҚР аумағы арқылы Еуразиялық экономикалық одаққа мүше бір мемлекеттің аумағынан Еуразиялық экономикалық одаққа мүше басқа мемлекеттің аумағына орын ауыстыруын қоспағанда, үшінші елдерден және Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерден автомобиль, су және теміржол көлігімен ҚР аумағына алманы (Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметінің тауар номенклатурасының коды: 0808 10) әкелуге 2026 жылғы 1 тамыздан 31 желтоқсанға дейінгі мерзімде тыйым салу көзделген, — делінген бұйрықта.
Бұл жобаның мақсаты — отандық өндірушілерді қолдау және өнімнің тұрақты өткізілуін қамтамасыз ету, сондай-ақ, оның теріс әлеуметтік-экономикалық және құқықтық салдарлары болмайды.
Құжат қоғамдық талқылау үшін порталға 8 шілдеге дейін салынды.
Демек, бұйрық қабылданған жағдайда биылғы 1 тамыздан жыл соңына дейін елімізге алма импортталмайды.
Айта кетейік, бұған дейін Қазақстан Түрікменстанға 178 тауар позициясын экспорттауға дайын екенін жазғанбыз.