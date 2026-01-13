KZ
    13:13, 13 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Қазақстанда синтетикалық есірткі айналымы бәсеңдеді

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазіргі уақытта синтетикалық есірткілердің қымбаттауы мен тапшылығы байқалады. Бұл туралы ҚР ІІМ Есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл комитетінің төрағасы Данияр Мейрхан Орталық коммуникациялар қызметінің баспасөз алаңында мәлімдеді.

    СҚО
    Фото: СҚО ПД баспасөз қызметі

    — Атап айтқанда, олардың бағасы 25 мың теңгеден 35 мың теңгеге дейін өскен. Сондай-ақ тасымалдау барысында тұрақты кедергілер бар, — деді ол. 

    Оның айтуынша, бұл жағдай есірткі өндірісіне, логистикасына және өткізу арналарына бағытталған жүйелі жұмыстардың тікелей нәтижесі.

    — 2025 жылғы наурыз айынан бастап есірткі заттарын медициналық мақсаттан тыс тұтынғаны үшін әкімшілік жауапкершілік енгізілді. Осы уақыт аралығында 6 мыңнан астам құқық бұзушы жауапқа тартылды. Бұл шаралар профилактикалық тиімділік беріп отыр, — деді Данияр Мейрхан.

    Сондай-ақ ол брифинг барысында былтырғы қыркүйек айынан бастап дропперлік үшін қылмыстық жауапкершілік көзделгенін еске салды.

    — Қазіргі таңда үшінші тұлғалардың төлем карталарын пайдалану бойынша 49 дерек анықталған. Оның 35-і есірткі заттарының заңсыз айналымымен байланысты. Сонымен қатар қадағалаудағы заттар тізбесі 47 атауға кеңейтіледі, — деп толықтырды ІІМ өкілі.

    Бұған дейін былтыр елімізде қанша есірткі қылмысының жолы кесілгенін жазғанбыз.

