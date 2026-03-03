Қазақстанда «Стрептоцид» дәрісінің бір сериясы сатылымнан алынды
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанда өндірілген «Стрептоцид» препаратының 25080430 сериясының медициналық қолданылуына тыйым салынды.
ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитеті бұйрыққа қол қойып, бұл дәріні дәріханалардан, медициналық ұйымдардан және басқа сатылатын орындардан алу туралы тапсырма берді. Бұйрық 2026 жылғы 23 ақпанда күшіне енді.
Тыйым салынған дәрі – «Стрептоцид», таблетка, 300 мг, 10 таблеткадан қабыршақты қаптамада, 5 қабыршақты орамнан жасалған қатты қағаз қорапта. Өндіруші – АО «Химфарм». Бұл серияның жарамдылық мерзімі – 2030 жылғы тамызға дейін.
Бұйрықта тыйым салу себептері нақты көрсетілмеген, бірақ бұл шара аталған сериядағы дәріні медициналық қолданудан алып, сатылымнан шығару қажеттігін білдіреді.
Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитеті дәріханалар мен медициналық ұйымдарға хабарлап, дәріні сатылымнан және қолданудан алып тастауды қамтамасыз етеді.
Айта кетейік, бұған дейін Қазақстанда жүрекке арналған «Изоптин» препараты да кері қайтарылған болатын.