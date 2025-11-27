Қазақстанда суару суын бөлу мен есепке алу цифрландырылмақ
АСТАНА. KAZINFORM — Су ресурстары және ирригация министрлігіне қарасты Ақпараттық-талдау орталығы Су тұтынуды ерте болжау жүйесінің (СТЕБЖ) бір бөлігі саналатын «Биллинг» модулін әзірледі. Бұл туралы ведомствоның баспасөз қызметі мәлім етті.
Су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов суару суын бөлу және есепке алуды цифрландыру мәселелері бойынша аппарат кеңесін өткізді. Жүйе тұтынушылар мен «Қазсушар» РМК арасындағы су жеткізуге өтініш беру, келісімшарт жасасу және есеп айырысу процестерін цифрландыруға бағытталған. Қазіргі таңда СТЕБЖ қажетті су көлемін көрсете отырып, электронды өтінімдер қалыптастыруға, су көлемін айлар мен ауыл шаруашылығы дақылдарының түрлері бойынша бөлуге, бекітілген өтінім негізінде келісімшарт жобасын автоматты түрде жасауға, өтінімдер мен келісімшарттарды ЭЦҚ арқылы қол қоюға мүмкіндік береді.
Жүйеде қаржы операцияларын автоматтандыруға арналған жеке бөлім бар. Банктердің екінші деңгейдегі жүйелерімен интеграция жүргізіліп жатыр, бұл шоттарды тікелей банк сервистері арқылы қалыптастыруға және төлеуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ атқарылған жұмыстардың ай сайынғы актілерін автоматты түрде қалыптастыру процесі енгізіліп жатыр.
Бұл құжаттарға ЭЦҚ арқылы электронды форматта қол қойылады. СТЕБЖ-ті басқа мемлекеттік ақпараттық жүйелермен біріктіру және электронды құжат айналымын қағаз түріндегі келісімшарттарға балама ретінде заңнамалық тұрғыда бекіту бойынша да жұмыс жүріп жатыр.
- Жүйе қолдануға өте ыңғайлы болады, су тұтынуды жоспарлау мен есепке алуды дәл жүргізуге мүмкіндік беріп, тараптар арасындағы келісімшарт рәсімдерін жеңілдетеді. Бұл шешім қолмен жасалатын операцияларды азайтып, деректердің дәлдігін арттырып, құжат айналымын жылдамдатып, қаржылық есеп айырысудың толық ашықтығын қамтамасыз етеді. Қазір Ақпараттық-талдау орталығының мамандары «Қазсушар» РМК және бассейн инспекцияларымен түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Барлық филиалға және өндірістік учаскелерге жүйені сынақтан өткізіп, үйрену үшін қолжетімділік берілді. Желтоқсан айының басынан бастап оңтүстік өңір мамандарына көшпелі оқыту өткізуді жоспарлап отырмыз, – деді Су ресурстары және ирригация министрлігі Цифрландыру департаментінің директоры Мейіргүл Қуандықова.
Айта кетейік, Су ресурстары және ирригация министрлігі Азия және Тынық мұхиты өңіріне арналған экономикалық және әлеуметтік комиссиямен су саласын цифрландыру бойынша ынтымақтастық орнатуға ниетті.