Қазақстанда тегін дәрілерді қайта сатудың 25 мыңнан аса жағдайы тіркелді
АСТАНА. KAZINFORM — Таңбалау жүйесі дәрілік препараттардың заңсыз айналымын автоматты түрде анықтап отыр, деп хабарлайды Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметі.
Соңғы екі жылда дәрілік заттарды цифрлық таңбалау жүйесі алғаш рет дәрілік препараттар айналымының нақты көлемін сенімді бағалауға мүмкіндік берді. Бүгінгі таңда шамамен 1 миллиард дәрілік препарат таңбаланды.
Оның ішінде шамамен 604 миллионы — импорттық дәрілік заттар, ал 400 миллионы — отандық өндірушілердің өнімдері. Сонымен қатар, 457 миллионнан астам қаптама айналымнан шығарылып, түпкілікті тұтынушыларға өткізілді.
Таңбалау жүйесін енгізудің маңызды нәтижелерінің бірі — күмәнді операцияларды автоматты түрде анықтау мүмкіндігі болды. Жүйе тегін дәрілік қамтамасыз етуге арналған дәрілік заттардың дәріханаларда қайта сатылуының 25 мыңнан астам жағдайын тіркеді.
Бұған дейін бұрын сатылған препараттарды қайта өткізу, қаптамаларды ауыстыру немесе жарамдылық мерзімін заңсыз өзгерту сияқты заңбұзушылықтар негізінен бақылау тексерістері барысында анықталатын.
Қазіргі таңда таңбалау жүйесі мұндай жағдайларды автоматты түрде тіркеп, жедел әрекет ету үшін ақпаратты уәкілетті мемлекеттік органдарға дереу жібереді. Осылайша, Денсаулық сақтау министрлігі елдің фармацевтикалық нарығын үздіксіз онлайн режимде бақылауға мүмкіндік беретін тиімді құралға ие болды. Реттеуші орган дәрілік заттар айналымына қатысушылардың саны туралы өзекті ақпаратқа қол жеткізе алады.
— Жүйе сараптамалық бағалауларға сүйенбей-ақ импорт пен отандық өндірістің нақты көлемін көруге, әрбір дәрілік қаптаманың қозғалысын қадағалауға және азаматтардан шағым түспей тұрып-ақ күмәнді немесе әлеуетті қаупі жоғары операцияларды автоматты түрде анықтауға мүмкіндік береді. Әрбір қаптамадағы бірегей Data Matrix коды контрафактілік өнімдерді өндіру мен өткізуді технологиялық тұрғыдан едәуір қиындатады. Тіркелмеген дәрілік препараттарды немесе жалған өнімдерді айналымға енгізуге жасалған кез келген әрекет жүйе арқылы оларды өткізудің алғашқы әрекеті кезінде-ақ анықталады, — делінген министрлік таратқан ақпаратта.
Дәрілік заттарды цифрлық таңбалау Қазақстанның денсаулық сақтау жүйесін цифрлық трансформациялаудың негізгі элементтерінің біріне айналып, фармацевтикалық нарықтың ашықтығын қамтамасыз етуге, пациенттердің қауіпсіздігін арттыруға және халықты дәрілік заттармен қамтамасыз ету сапасына бақылауды күшейтуге мүмкіндік берді.
Бұдан бұрын Астанада жеңілдетілген дәрі-дәрмекпен қамтуға 34,4 млрд теңге сұралғанын жаздық.