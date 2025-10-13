KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    18:29, 13 Қазан 2025 | GMT +5

    Қазақстанда телефондарды тіркеу: қанша құрылғы бұғатталды

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанда верификациядан өтпеген мобильді құрылғыларды бұғаттау процесі басталды. 

    Фото: Pexels

    Жасанды интелект және цифрлық даму министрлігі қазіргі уақытта 127 682 IMEI-код бұғатталғанын мәлімдеді. Мамандардың айтуынша, бұл сан құрылғылардың нақты санына сәйкес келмейді, себебі бір смартфонда төртке дейін IMEI-код болуы мүмкін.

    Смартфонды қайта қосу үшін пайдаланушылар верафикациядан өтіп, құрылғының елге заңды түрде әкелінгенін растайтын құжаттарды белгіленген тәртіппен ұсынуы қажет.

    Тексеруден кейін мобильді құрылғылар үш тізімге бөлінеді:

    • «Ақ тізім» – сәтті верификациядан өткен құрылғылар;

    • «Сұр тізім» – уақытша тіркелген, иелері 30 күн ішінде құрылғының заңды әкелінгенін растауы тиіс;

    • «Қара тізім» – белгіленген мерзімде верификациядан өтпеген құрылғылар.

    Қазіргі уақытта «сұр тізімде» 886 003 IMEI-код бар.

    – Бұл сан нақты құрылғылардың санына сәйкес келмейді, себебі бір құрылғыда 2-ден 4-ке дейін IMEI-код болуы мүмкін. Сонымен қатар бұл көрсеткішке SIM-слоттары бар құрылғылардың IMEI-кодтары да кіреді. Мұндай жағдайда иелері жеңілдетілген тәртіппен верификацияға өтініш беруі қажет. Расталған соң, бұл IMEI-кодтар «ақ тізімге» ауыстырылады, – дейді Қазақстандағы IMEI верификациясы бойынша ATS MEDIAFON KZ компаниясы.

    Ал «Тұтынушылардың ұлттық лигасы» ұйымының мәліметінше, ресми импорт үлесі өткен жылмен салыстырғанда 20-40 пайызға артқан. Сарапшылар бұл көрсеткіш енгізілген шаралардың тиімділігін дәлелдейді деп отыр.

    Бұған дейін ұялы байланыс жүйесін айналып өтетін заңсыз сим-бокс құрылғысы анықталғанын жазғанбыз.

