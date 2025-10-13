Қазақстанда телефондарды тіркеу: қанша құрылғы бұғатталды
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанда верификациядан өтпеген мобильді құрылғыларды бұғаттау процесі басталды.
Жасанды интелект және цифрлық даму министрлігі қазіргі уақытта 127 682 IMEI-код бұғатталғанын мәлімдеді. Мамандардың айтуынша, бұл сан құрылғылардың нақты санына сәйкес келмейді, себебі бір смартфонда төртке дейін IMEI-код болуы мүмкін.
Смартфонды қайта қосу үшін пайдаланушылар верафикациядан өтіп, құрылғының елге заңды түрде әкелінгенін растайтын құжаттарды белгіленген тәртіппен ұсынуы қажет.
Тексеруден кейін мобильді құрылғылар үш тізімге бөлінеді:
• «Ақ тізім» – сәтті верификациядан өткен құрылғылар;
• «Сұр тізім» – уақытша тіркелген, иелері 30 күн ішінде құрылғының заңды әкелінгенін растауы тиіс;
• «Қара тізім» – белгіленген мерзімде верификациядан өтпеген құрылғылар.
Қазіргі уақытта «сұр тізімде» 886 003 IMEI-код бар.
– Бұл сан нақты құрылғылардың санына сәйкес келмейді, себебі бір құрылғыда 2-ден 4-ке дейін IMEI-код болуы мүмкін. Сонымен қатар бұл көрсеткішке SIM-слоттары бар құрылғылардың IMEI-кодтары да кіреді. Мұндай жағдайда иелері жеңілдетілген тәртіппен верификацияға өтініш беруі қажет. Расталған соң, бұл IMEI-кодтар «ақ тізімге» ауыстырылады, – дейді Қазақстандағы IMEI верификациясы бойынша ATS MEDIAFON KZ компаниясы.
Ал «Тұтынушылардың ұлттық лигасы» ұйымының мәліметінше, ресми импорт үлесі өткен жылмен салыстырғанда 20-40 пайызға артқан. Сарапшылар бұл көрсеткіш енгізілген шаралардың тиімділігін дәлелдейді деп отыр.
