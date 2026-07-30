Қазақстанда ұл балаларға да АПВ-ға қарсы екпе салу жоспарланып отыр
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанда алдағы уақытта адам папилломасы вирусына (АПВ) қарсы вакцинация бағдарламасына ұл балаларды да енгізу жоспарланып отыр.
Бұл туралы Астана қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің басшысы Айгүл Шағалтаева Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте мәлімдеді.
Оның айтуынша, бүгінде АПВ-ға қарсы вакцина әлемнің көптеген елінде ұлттық иммундау бағдарламасының бір бөлігіне айналған.
– АҚШ пен Австралияда АПВ-ға қарсы вакцина қыз балаларға ғана емес, ұл балаларға да салынады. Ал ТМД елдерінің ішінде Өзбекстан, Қырғызстан, Түрікменстан, сондай-ақ Грузия мен Армения бұл вакцинаны ұлттық иммундау бағдарламасына енгізген, – деді Айгүл Шағалтаева.
Спикердің сөзінше, халықаралық тәжірибе ескеріле отырып, Қазақстанда да алдағы уақытта АПВ-ға қарсы вакцинация бағдарламасына ұл балаларды енгізу жоспарланып отыр.
Еске салайық, бұған дейін АПВ-ға қарсы вакцинация бағдарламасына ұл балаларды енгізудің маңызы мен халықаралық тәжірибе туралы жазған едік.