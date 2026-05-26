Зейнетақы жинағының жеткілікті шегін есептеудің жаңа тәртібі бекітілді
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан Үкіметі зейнетақы жинақтарының ең төменгі жеткілікті шегін есептеудің жаңа тәртібін бекітті. Тиісті қаулыға Премьер-министр Олжас Бектенов қол қойды.
Құжатқа сәйкес, енді зейнетақы жинағының ең төменгі жеткілікті шегін анықтау кезінде бірнеше негізгі көрсеткіш ескеріледі. Атап айтқанда, жылдық табыстылық мөлшерлемесі 9% болып белгіленді. Ал міндетті зейнетақы жарналары есебінен төленетін ай сайынғы төлемдердің жыл сайынғы өсімі 8% деңгейінде есепке алынады.
Зейнетақы жинағының ең төменгі жеткілікті шегі арнайы формула арқылы есептеледі:
ПМДx0 = 12 × ПВx0 × äx0
- x0 — салымшының жасы;
- ПВ — ай сайынғы ең төменгі төлем мөлшері;
- ä — зейнет жасына жеткеннен кейін өмір бойы төленетін төлемдердің бүгінгі құнын есептеуге арналған коэффициент.
Құжатта ең төменгі жеткілікті шек алдыңғы жылғы деңгейден төмен болмауы тиіс екені көрсетілген. Сонымен қатар ол инфляция деңгейінен 5 пайыздық тармаққа жоғары мөлшермен қайта есептеледі.
Қаулы ресми жарияланған күннен бастап 10 күн өткен соң, яғни 4 маусымнан бастап күшіне енеді.
Бұған дейін Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Ербол Тұяқбаев Сенаттағы брифингте зейнетақы жинағын мерзімінен бұрын алуға арналған шек биыл өсуі мүмкін екенін айтқан еді.
Сондай-ақ Ұлттық банк зейнетақы жинағын мерзімінен бұрын алуға қойылатын талаптарды күшейту жоспарланып отырғанын хабарлаған болатын. Бұл болашақтағы зейнетақы төлемдерінің көлемін арттыруға бағытталған.