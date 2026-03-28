    21:23, 28 Наурыз 2026 | GMT +5

    «Жер сағаты» акциясына биыл еліміз бойынша 500-ден астам нысан қатысты

    АСТАНА.KAZINFORM - Бүгін бүкіл ел бойынша «Жер Сағаты» халықаралық экологиялық акциясы өтіп жатыр. 2026 жылы акцияның тақырыбы елімізде экотуризмнің дамуы болып жарияланды, деп хабарлайды ҚР Экология министрлігінің баспасөз қызметі.

    Фото: ҚР Экология министрлігі

    Баспасөз қызметінің мәліметтеріне қарағанда, жергілікті уақыт бойынша сағат 20:30-да бүкіл елдегі үйлерде, кеңселерде және көшелерде ғимараттардың жарықтандыруы бір сағатқа сөнді.

    Фото: ҚР Экология министрлігі

    Естеріңізге сала кетейік, «Жер сағаты» акциясы – Дүниежүзілік жабайы табиғат қорының (бұдан әрі-WWF) қамқорлығымен өткізілетін жыл сайынғы халықаралық оқиға. Акция барысында WWF планетаның болашағына бей-жай қарамай, жарық пен тұрмыстық электр құралдарын бір сағатқа өшіруге шақырады; сонымен бірге әлемдегі ең танымал ғимараттар мен ескерткіштердің жарықтары сөнеді.

    Фото: ҚР Экология министрлігі

    Қазақстан бұл шараға 17-ші рет қосылып отыр және биылғы жылы шараға еліміз бойынша 500-ден астам нысан: Ақорда резиденциясы, «Бәйтерек» монументі, Тәуелсіздік сарайы, «Әзірет Сұлтан» мешіті, спорт нысандары, оқу орындары, өндірістік мекемелер және т.б. ғимараттар қосылды.

    «Жер сағаты» - бұл планетадағы ең ірі экологиялық науқан. Оған дүние жүзінде 2 миллиардтан астам адам қатысады, 180 елдегі 7000 қаланың тұрғындары шараға қосылды. 2026 жылы «Жер сағаты» халықаралық акциясы 19-шы рет өткізілді.

    Фото: ҚР Экология министрлігі

     

    Іс-шараның мақсаты - табиғат пен планета ресурстарына жауапкершілікпен қарау қажеттілігіне назар аудару.

    Осыған дейін елордада өтетін Өңірлік экологиялық саммитінде Астана декларациясы қабылданғаны туралы жаздық.

    Тегтер:
    Экология Электр қуаты ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігі
    Айдар Оспаналиев
    Автор
