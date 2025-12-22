KZ
    Қазақстанда Жерді қашықтықтан зондтау ғарыш жүйесінің ұлттық операторы айқындалды

    АСТАНА. KAZINFORM – Премьер-министр орынбасары — Жасанды интеллект және цифрлық даму министрінің 2025 жылғы 12 желтоқсандағы № 645/НҚ бұйрығымен Жерді қашықтықтан зондтау ғарыш жүйесінің ұлттық операторы белгіленді.

    планета Земля
    Фото: freepik.com

    — «Қазақстан ғарыш сапары» ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы Жерді қашықтықтан зондтау ғарыш жүйесінің ұлттық операторы болып айқындалсын, — деп көрсетілген құжатта.

    Сондай-ақ құжатқа сәйкес, Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігінің Аэроғарыш комитетіне бұйрықты белгіленген тәртіппен ресми жариялау және министрліктің интернет-ресурсында орналастыру тапсырылған.

    Бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін вице-министрге жүктеледі.

    Құжат қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және ресми жариялануға жатады.

    Бұған дейін еуродепутат Қазақстанмен ғарыш саласында ынтымақтастық орнатуды ұсынған еді.

