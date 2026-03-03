Қазақстанда жылыжай бизнесін бастау неге тиімді – флорист кеңесі
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанға жылына 200 миллион данадан астам гүл импортталғанымен, ішкі нарықта отандық өнімге деген сұраныс әлі де жоғары. Флористика саласын табысты кәсіпке айналдырған көпбалалы ана Алтын Мусина «Jibek Joly» телеарнасының «Бүгін.LIVE» бағдарламасында жылыжай бизнесі туралы тарқатып айтты.
Алтын Мусина флористика саласында 2019 жылдан бері еңбек етіп келеді. Украинада арнайы білім алған ол, бүгінде Нидерландтық компанияның амбассадоры ретінде Қазақстан нарығына хризантеманың жаңа түрлерін таныстырумен айналысады. Кәсіпкердің айтуынша, бұл бизнес әдемі болғанымен, логистикалық тұрғыдан өте күрделі.
– Гүл кәсібіндегі ең үлкен мәселе – тауарды уақытында аман-есен жеткізу. Бұрын гүлдер Амстердамнан Қарағандыға ұшып келіп, кейін көлікпен Астанаға жететін. Жолда тұрып қалу, кедендік рәсімдеу уақыт алатын. Біз бұл мәселені шешу үшін голландиялық бағбандармен тікелей байланыс орнатып, гүлдерді Астанаға тікелей ұшақпен алдыру мүмкіндігіне ие болдық. Соның арқасында гүлдеріміз сапалы әрі әр жеті сайын жаңа күйінде келіп тұрады, - дейді Алтын Мусина.
Кәсіпкердің пікірінше, бүгінде тек гүл сату жеткіліксіз, қызмет сапасы пен эстетика бірінші орынға шыққан. Ол елімізде алғашқылардың бірі болып гүлді арнайы суы бар аквабокстармен сатуды енгізген. Бұл сатып алушының «гүлді қайда қоямын?» деген уайымын сейілтіп, қызмет көрсету сапасын жаңа деңгейге көтерген.
– Қазір Қазақстанның ірі қалаларында жылыжайлар ашыла бастағаны қуантады. Олар тек қызғалдақ емес, ранункулюс, эустома және раушан өсіруді қолға алып жатыр. Алайда отандық өнім әлі де нарықтағы үлкен сұранысты өтей алмай жатыр. Егер біреу дайын бизнес бастағысы келсе, мен осы жылыжай шаруашылығына қаражат құюды кеңес берер едім. Технология мен мамандар болса, бұл – ақша айналымы өте тез жүретін табысты сала, - деп атап өтті кәсіпкер.
Статистика көрсеткендей, қазақстандықтар гүлді тек мерекеде ғана емес, күнделікті өмірде де жиі сыйлайтын жомарт халыққа айналған. Алайда салада кәсіпті жүйелі жүргізетін мамандар тапшы. Гүл бизнесінің болашағы – отандық өндірісті дамыту мен халықаралық логистиканы оңтайландыруда жатыр.
Айта кетейік, 8 наурыз мерекесі қарсаңында сұранысқа ие гүлдердің бағасын салыстырып көрген болатынбыз.