Қазақстанда жоғары тәуекел деңгейіндегі ЖИ жүйелеріне міндетті тексеру мен аудит енгізіледі
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанда жоғары тәуекел деңгейіне жататын жасанды интеллект жүйелерінің сенімді тізбесін қалыптастыру қағидалары бекітілді.
Тиісті бұйрыққа Премьер-министрдің орынбасары — Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі қол қойды.
Құжатқа сәйкес, салалық мемлекеттік органдар өз құзыреті аясында мұндай жүйелердің тізбесін қалыптастырады. Бұл тізімдер жасанды интеллект технологияларына деген сенімді арттыруға және оларды қолданудың тиімді тәжірибелерін кеңінен таратуға бағытталған. Тізімдер мемлекеттік органдардың ресми интернет-ресурстарында тұрақты түрде жарияланып отырады.
Тізімге енгізу жүйе иесінің немесе құқық иеленушінің өтініші негізінде жүзеге асырылады. Ол үшін өтініш беруші тиісті өтінішпен бірге авторлық құқықты растайтын құжаттарды (тіркеу куәлігі немесе авторлық шарт), сондай-ақ оң аудиторлық қорытынды ұсынуы қажет.
Өтініштерді салалық мемлекеттік орган 10 жұмыс күні ішінде қарайды. Қарау барысында жүйе туралы мәліметтердің толықтығы, оның мақсаты, атқаратын қызметі мен қолданылу тәртібі, сондай-ақ құқық белгілейтін құжаттардың және аудиторлық қорытындының болуы тексеріледі.
Талаптарға сәйкес келген жағдайда жүйе тізімге енгізіледі. Бұл туралы ақпарат бес жұмыс күні ішінде мемлекеттік органның ресми интернет-ресурсында жарияланып, оны көру және жүктеу мүмкіндігі беріледі.
Құжаттарда сәйкессіздік анықталған жағдайда өтініш берушіге тиісті хабарлама жолданады. Кемшіліктер жойылғаннан кейін құжаттарды қайта тапсыруға болады. Бұл ретте қайта қарау мерзімі бес жұмыс күнінен аспайды.
Тізімдер жаңартылған сайын мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарында жарияланып отырады.
Аталған бұйрық 2026 жылғы 26 сәуірден бастап қолданысқа енгізіледі.
Айта кетейік, Қазақстан ақпараттық қауіпсіздік пен цифрлық жүйелерге жаңа талаптар енгізді.