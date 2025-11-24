Қазақстанда жолаушылар тасымалы 11,9%-ға артты — статбюро
АСТАНА. KAZINFORM — Биылғы жылдың қаңтар-қазан айлары аралығында Қазақстанда барлық көлік түрімен 1 591,3 млн жолаушы тасымалданған, бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 11,9% артық. Бұл туралы Ұлттық статистика бюросы мәлім етті.
Жолаушы айналымы 74,3 млрд жолаушы-километрді құрап, 8,3% өсті. Көлік тасымалдарынан түскен табыс 1,2 трлн теңге болды.
— Жолаушылардың негізгі бөлігі — 98,1% автомобиль және қала ішіндегі тасымалдар (автобустар, троллейбустар, такси және басқа да көлік түрлері) үлесінде. Биылғы жылдың 10 айында 1 561,5 млн жолаушы тасымалданып, өткен жылмен салыстырғанда 12,2% артты. Бұл сегменттен түскен табыс 406,3 млрд теңгені құрады, — делінген хабарламада.
Статистика бюросының мәліметінше, такси қызметін 10 айда 137,1 млн жолаушы пайдаланған, өткен жылмен салыстырғанда өсім — 2,4 есеге ұлғайған.
Ал теміржол көлігі 16,3 млн жолаушы тасымалдады, бұл өткен жылмен салыстырғанда 6,7% аз. Табыс мөлшері 120,3 млрд теңге болды.
Әуе көлігі 13 млн жолаушы тасымалдап, өсім 6,1% құрады. Әуе тасымалдарынан түскен табыс 741,8 млрд теңге болды.
