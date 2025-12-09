KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    10:29, 09 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Қазақстанда жолдар пилотсыз көліктерге бейімделіп жатыр

    АСТАНА. KAZINFORM — Көлік министрі Нұрлан Сауранбаев Үкімет отырысында жолдардың цифрлық паспортын жасау не үшін қажет болғанын айтты.

    Нурлан Сауранбаев
    Фото: Үкімет

    — «e-Joldar» платформасының аясында жолдардың цифрлық паспорттары жасалып жатыр. Бұл келешекте пилотсыз көлік құралдарын енгізуге мүмкіндік береді, — деді ол.

    Министр жыл сайын ЖИ көмегімен жолға диагностика жасау тәжірибесі кең етек жайып келе жатқанын айтты.

    — Жол төсемін сақтау үшін 220 автоматтандырылған өлшеу станциясы орнатылады. Қазір оның 71-і іске қосылған, — деді Нұрлан Сауранбаев.

    Бұған дейін 2026 жылы елімізде пилотсыз такси қызметі іске қосылатынын жазған едік. 

    Сонымен қатар Қазақстан арқылы өткен жүк транзиті 29 млн тоннадан асқаны белгілі болды.

    Тегтер:
    Такси Үкімет отырысы Жасанды интеллект Цифрлық Қазақстан Көлік ҚР Көлік министрлігі
    Есімжан Нақтыбай
    Есімжан Нақтыбай
    Автор
    Соңғы жаңалықтар