10:29, 09 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Қазақстанда жолдар пилотсыз көліктерге бейімделіп жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — Көлік министрі Нұрлан Сауранбаев Үкімет отырысында жолдардың цифрлық паспортын жасау не үшін қажет болғанын айтты.
— «e-Joldar» платформасының аясында жолдардың цифрлық паспорттары жасалып жатыр. Бұл келешекте пилотсыз көлік құралдарын енгізуге мүмкіндік береді, — деді ол.
Министр жыл сайын ЖИ көмегімен жолға диагностика жасау тәжірибесі кең етек жайып келе жатқанын айтты.
— Жол төсемін сақтау үшін 220 автоматтандырылған өлшеу станциясы орнатылады. Қазір оның 71-і іске қосылған, — деді Нұрлан Сауранбаев.
Бұған дейін 2026 жылы елімізде пилотсыз такси қызметі іске қосылатынын жазған едік.
Сонымен қатар Қазақстан арқылы өткен жүк транзиті 29 млн тоннадан асқаны белгілі болды.