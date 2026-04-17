Қазақстанда жүргізу емтихандары кезінде 69 жол-көлік апаты тіркелген
АСТАНА. KAZINFORM — Барлық практикалық жүргізу емтихандары сәтті аяқтала бермейді. Кейбір жағдайларда жүргізуші куәлігін алу әрекеті автодромдарда жол-көлік апаттарына әкеледі, деп хабарлайды «Азаматтарға арналған үкімет» МК баспасөз қызметі.
Мәселен, 2025 жылы елдегі МҚХО-да 69 жол-көлік апаты тіркелсе, 2026 жылдың бірінші тоқсанында 22 жағдай тіркелген.
Мұндай жағдайлардың салдарынан емтиханға арналған кейбір көлік құралдары уақытша пайдаланудан шығарылады, бұл өз кезегінде басқа қызмет алушылар үшін күту мерзімінің ұзаруына алып келеді.
Сонымен қатар, бұл оқиғалар жүргізу емтиханының жай ғана формальды рәсім емес, үміткердің жол қозғалысы жағдайында көлік құралын басқаруға дайындығын бағалаудың маңызды кезеңі екенін көрсетеді.
— Есіңізде болсын: Жүргізуші тек өзі үшін ғана емес, айналасындағылардың қауіпсіздігі үшін де жауап береді. «Азаматтарға арналған үкімет» болашақ жүргізушілерді авто-мектептерде сапалы дайындалуға және емтихандарды адал тапсыруға шақырады, — делінген корпорация таратқан ақпаратта.
Осыдан бұрын жүргізуші куәлігін алу түбегейлі өзгеретінін жазғанбыз, енді емтиханды шексіз тапсыруға болады.