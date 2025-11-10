Қазақстандағы 648 өндіруші цифрлық технология мен ЖИ қолданады
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның агроөнеркәсіптік кешенінде цифрлық технологиялар мен жасанды интеллект негізіндегі шешімдер белсенді түрде енгізіліп келеді, деп хабарлайды АШМ баспасөз қызметі.
Бұл құралдар шаруаларға өндіріс тиімділігін арттыруға, ресурстарды оңтайлы пайдалануға және барлық процестердің ашықтығын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
— Қазіргі таңда 648 ауыл шаруашылығы тауарын өндіруші өз қызметінде цифрлық шешімдерді пайдаланып отыр. Көрсеткіштің қарқындылығы жақсы және технологияларды іс жүзінде қолдану мен фермерлердің қызығушылығы артқан сайын өсіп келеді. Кәсіпорындардың ішінде 396-сы өсімдік саласында, 211-і мал шаруашылығында, ал 41 кәсіпорын өнімдерді қайта өңдеу бағытында цифрлық технологияларды қолға алып отыр, — делінген хабарламада.
Өсімдік шаруашылығында негізінен егіншілік технологиялары кеңінен таралып жатыр. Ауыл шаруашылығы өндірушілері GPS-навигацияны, дрондарды, сенсорларды және аналитикалық платформаларды қолданады. Бұл құралдар нақты уақыт режимінде топырақтың, егістіктердің және ауа райының жағдайын бақылауға мүмкіндік береді.
Мұндай шешімдер егіс жұмыстарын автоматтандыруға, тыңайтқыштар мен өсімдіктерді қорғау құралдарын дифференциалды енгізуге, сондай-ақ басқарушылық шешімдерді оңтайландыруға жағдай жасайды. Нәтижесінде өнімділік артып, өндірістік шығындар азаяды және адами фактордың ықпалы төмендейді.
Мал шаруашылығында цифрландыру іс жүзінде барлық кезеңдерді, малды азықтандыру мен денсаулығын бақылаудан бастап, микроклимат пен табын өнімділігін басқаруға дейін қамтиды.
Қазіргі уақытта өңірлерде 104 заманауи сүт-тауарлы ферма және 30 бордақылау алаңы жұмыс істейді, онда IoT жүйелері енгізілген. Бұл шешімдер жануарлардың өмірлік көрсеткіштерін автоматты түрде бақылауға, азықтандыру рационын реттеуге және тұрақты ұстау жағдайларын қамтамасыз етуге жол ашады.
Технологияларды қолдану өнімділіктің артуына, өнім сапасының жақсаруына және өндірістік шығындардың төмендеуіне ықпал етеді.
Ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу саласында кәсіпорындар технологиялық процестерді басқарудың автоматтандырылған жүйелерін енгізуде. Бұл өндірістік кезеңдерді оңтайландырып, жабдықты тиімді пайдалануға және шығындарды азайтуға септігін тигізеді.
200-ден астам кәсіпорын Smart-фермалар санатына жатады, мұнда цифрлық технологиялар егіншіліктен бастап деректердің интеллектуалды талдауына дейін кешенді түрде қолданылады.
Мұндай шаруашылықтар дрондарды, спутниктік навигациялық жүйелерді, сенсорлар мен цифрлық платформаларды пайдаланып, егістіктердің жағдайы туралы деректерді жедел алып, өнімділікті болжауға және ғылыми негізделген шешімдер қабылдауға мүмкіндік береді.
— Цифрлық технологияларға деген белсенділік Ақмола, Солтүстік Қазақстан, Павлодар, Қостанай және Жетісу облыстарында байқалады. Бұл өңірлерде ауыл шаруашылығы өндірісі мен қайта өңдеу саласында жасанды интеллект элементтерін, автоматтандыруды және мониторинг жүйелерін қолданудың тұрақты тәжірибесі қалыптасқан, — деп атап өтті ведомство.
Ауыл шаруашылығында цифрлық технологияларды енгізу аграрлық кәсіпорындардың тиімділігі мен бәсекеге қабілеттілігін арттыруға, материалдық және табиғи ресурстарды ұтымды пайдалануға, еңбек өнімділігін өсіруге және Smart Farming — болашақтың интеллектуалды ауыл шаруашылығына көшуге негіз қалайды.
Саладағы цифрландыру еліміздің ауыл шаруашылығының тұрақты дамуының негізгі факторларының бірі, ол саланың технологиялық жаңғыруын және елдің азық-түлік қауіпсіздігін арттыруды қамтамасыз етеді.
