KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    10:40, 08 Тамыз 2025 | GMT +5

    Қазақстандағы алғашқы атом электр станциясы қандай болады

    ҚОНАЕВ. KAZINFORM — Алматы облысындағы Үлкен ауылының маңында Қазақстандағы алғашқы атом электр станциясының құрылысына бастау беру рәсімі басталып жатыр.

    АЭС
    Фото: Еламан Тұрысбеков/Kazinform

    Құрылыс алаңына арнайы техника жеткізіліп, сондай-ақ Нововоронеж атом электр станциясының макеті орнатылған.

    ҚР Атом энергетикасы агенттігінің мәліметінше, Қазақстанда салынатын станция осы үлгіге ұқсас болады. Макетте көрсетілген № 6 энергоблок — әлемдегі 3+ буынына жататын алғашқы энергоблок.

    Какой будет первая АЭС в Казахстане
    Фото: Еламан Тұрысбеков/Kazinform

    Салтанатты іс-шараға ҚР Атом энергетикасы агенттігінің басшысы Алмасадам Сәтқалиев пен «Росатом» мемлекеттік корпорациясының бас директоры Алексей Лихачёв қатысады деп жоспарланған.

    Рәсім ұйымдастырылар жерде топырақ сынамасын алу үшін бұрғылау жұмыстары жүреді. Алынған капсуладағы үлгілер Ресей жағына зерттеу жүргізу үшін тапсырылады.

    Какой будет первая АЭС в Казахстане
    Фото: Еламан Тұрысбеков/Kazinform

    Қазақстандағы алғашқы атом электр станциясының құрылысын аяқтау 2035–2036 жылдарға жоспарланған.

    Какой будет первая АЭС в Казахстане
    Фото: Еламан Тұрысбеков/Kazinform

    Еске салайық, бұған дейін «Росатом» компаниясы Қазақстандағы алғашқы атом электр станциясын салу жобасы бойынша халықаралық консорциумның көшбасшысы ретінде анықталғанын жазған едік.

    Тегтер:
    Энергетика Алматы облысы АЭС
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
    Соңғы жаңалықтар