Бағалы қағаздар нарығы: акциялар мен облигациялар қыркүйекте белсенді өскен
АСТАНА. KAZINFORM — 2025 жылғы қыркүйекте Қазақстан қор биржасындағы (KASE) акциялар мен облигациялар нарығы өсім көрсетті. Акциялар нарығын капиталдандыру 40,2 трлн теңгеге жетіп, жыл басынан бері 22,3%-ға өсті. Бұл KASE индексінің өсуімен, сондай-ақ «ҚазМұнайГаз» (+9,2%) және «Қазатомөнеркәсіп» (+14,3%) акцияларының бағасының көтерілуімен байланысты. Бұл туралы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі мәлім етті.
KASE индексі қыркүйекте 2,2%-ға өсті және 7 149,42 тармаққа жетті. Акциялармен сауда көлемі 27 млрд теңгеге жетіп, бір айда 9%-ға артты. Сауда көбінесе «Эйр Астана» мен «Банк ЦентрКредит» акцияларының белсенділігі есебінен өсті.
Агенттіктің мәліметінше, «KASE Global» секторында шетелдік 59 эмитенттің 18 ETF және 47 акциясы саудаланады. Бұл сектордағы сауда көлемі Intel, NVIDIA және кейбір ETF акцияларының белсенді саудасы арқасында 23,4%-ға артты, қыркүйек айында 21,9 млрд теңге болды.
Корпоративтік облигациялар нарығы да өсім көрсетті: 643 шығарылым бойынша 141 эмитенттің облигациялары саудаланды, сауда көлемі бір айда 35%-ға өсіп, 670,8 млрд теңгеге жетті. Ал корпоративтік облигациялар нарығының жалпы көлемі 14,4 трлн теңгені құрады.
Мемлекеттік бағалы қағаздар нарығы 30,7 трлн теңгеге жетіп, жыл басынан бері 13,5%-ға өсті. Дегенмен, мемлекеттік бағалы қағаздармен сауда көлемі қыркүйекте 22,3%-ға азайып, 614,5 млрд теңгені құрады.
Ұжымдық инвестициялау нарығында 58 инвестициялық пай қоры жұмыс істейді. Қыркүйек айында пай қорларының басқарудағы активтері 396,4 млрд теңгеге жетіп, бір айда 4%-ға өсті. Бағалы қағаздар портфелі осы активтердің 84%-ын құрайды.
Қор нарығының кәсіби қатысушылары — брокерлер, дилерлер, инвестициялық басқарушылар мен инфрақұрылымдық ұйымдар белсенді жұмыс істеуде. 2025 жылғы қыркүйекте орталық депозитарийдегі шоттардың саны 4,62 млн-ға жетіп, жыл басынан бері 3,6%-ға өсті.
Қор нарығына қатысушылардың активтері 593,3 млрд теңгені құрады. Міндеттемелер РЕПО операцияларының азаюына байланысты 150,9 млрд теңгеге қысқарды, ал меншікті капитал 442,4 млрд теңгеге жетіп, 2,1%-ға өсті.
Еске сала кетейік, бұған дейін қор биржасының ресми тізіміне «Борыштық бағалы қағаздарға арналған буфер» сегменті енгізілетінін жазған едік.