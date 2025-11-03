12:21, 03 Қараша 2025 | GMT +5
Қазақстандағы бензин, дизель және автогаз бағасы
АСТАНА. KAZINFORM - Қазақстандағы жанар-жағармай бағасы әр өңірде және жанармай бекеттерінде әртүрлі белгіленген.
3 қарашадағы ахуал бойынша баға диапазоны келесідей:
АИ-92
Астана: 237 тг/л
Алматы: 237-241 тг/л
Шымкент: 221-225 тг/л
АИ-95
Астана: 281-305 тг/л
Алматы: 291-307 тг/л
Шымкент: 276-284 тг/л
АИ-98
Астана: 311-355 тг/л
Алматы: 321-370 тг/л
Шымкент: 303-349 тг/л
Дизель отыны
Астана: 325-333 тг/л
Алматы: 330-337 тг/л
Шымкент: 325-333 тг/л
Газ
Астана: 112 тг/л
Алматы: 112 тг/л
Шымкент: 102 тг/л
Бұған дейін Энергетика министрлігі бензин мен газ бағасына қатысты шағымдарды қабылдайтын желі ашқаны жайлы жазған едік.