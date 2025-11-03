KZ
    12:21, 03 Қараша 2025 | GMT +5

    Қазақстандағы бензин, дизель және автогаз бағасы

    АСТАНА. KAZINFORM - Қазақстандағы жанар-жағармай бағасы әр өңірде және жанармай бекеттерінде әртүрлі белгіленген.

    Қазақстандағы бензин, дизель және автогаз бағасы
    Фото: Kazinform

    3 қарашадағы ахуал бойынша баға диапазоны келесідей:

    АИ-92

    Астана: 237 тг/л

    Алматы: 237-241 тг/л

    Шымкент: 221-225 тг/л

    АИ-95

    Астана: 281-305 тг/л

    Алматы: 291-307 тг/л

    Шымкент: 276-284 тг/л

    АИ-98

    Астана: 311-355 тг/л

    Алматы: 321-370 тг/л

    Шымкент: 303-349 тг/л

    Дизель отыны

    Астана: 325-333 тг/л

    Алматы: 330-337 тг/л

    Шымкент: 325-333 тг/л

    Газ

    Астана: 112 тг/л

    Алматы: 112 тг/л

    Шымкент: 102 тг/л

    Бұған дейін Энергетика министрлігі бензин мен газ бағасына қатысты шағымдарды қабылдайтын желі ашқаны жайлы жазған едік. 

