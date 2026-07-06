Қазақстандағы бензин, дизель және автогаз бағасы
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанда жанармай бағасы өңірге және автожанармай құю бекетіне байланысты өзгереді, деп хабарлайды Kazinform тілшісі.
6 шілдедегі жағдай бойынша жанармай бағасы төмендегідей:
АИ-92
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Астана: литрі – 240–243 теңге;
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Алматы: литрі – 238–245 теңге;
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Шымкент: литрі – 228–231 теңге.
АИ-95
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Астана: литрі – 313–315 теңге;
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Алматы: литрі – 320–322 теңге;
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Шымкент: литрі – 299–305 теңге.
АИ-98
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Астана: литрі – 355–365 теңге;
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Алматы: литрі – 360–375 теңге;
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Шымкент: литрі – 345–350 теңге.
Дизель отыны
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Астана: литрі – 333 теңге;
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Алматы: литрі – 334–341 теңге;
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Шымкент: литрі – 336–339 теңге.
Автогаз
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Астана: литрі – 112 теңге;
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Алматы: литрі – 112 теңге;
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Шымкент: литрі – 102 теңге.
Бұған дейін әлемдік нарықта эталондық мұнай сұрыптарының бағасы төмендеп, негізгі маркалар арзандағанын жазғанбыз.