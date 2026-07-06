KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:
    Ұлттық құрылтай Ұлттық құрылтай
    Ұлттық құрылтай

    Қазақстандағы бензин, дизель және автогаз бағасы

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанда жанармай бағасы өңірге және автожанармай құю бекетіне байланысты өзгереді, деп хабарлайды Kazinform тілшісі.

    жанармай, газ бағасы
    Фото: Kazinform / Freepik

    6 шілдедегі жағдай бойынша жанармай бағасы төмендегідей:

    АИ-92

    • Астана: литрі – 240–243 теңге;

    • Алматы: литрі – 238–245 теңге;

    • Шымкент: литрі – 228–231 теңге.

    АИ-95

    • Астана: литрі – 313–315 теңге;

    • Алматы: литрі – 320–322 теңге;

    • Шымкент: литрі – 299–305 теңге.

    АИ-98

    • Астана: литрі – 355–365 теңге;

    • Алматы: литрі – 360–375 теңге;

    • Шымкент: литрі – 345–350 теңге.

    Дизель отыны

    • Астана: литрі – 333 теңге;

    • Алматы: литрі – 334–341 теңге;

    • Шымкент: литрі – 336–339 теңге.

    Автогаз

    • Астана: литрі – 112 теңге;

    • Алматы: литрі – 112 теңге;

    • Шымкент: литрі – 102 теңге.

    Бұған дейін әлемдік нарықта эталондық мұнай сұрыптарының бағасы төмендеп, негізгі маркалар арзандағанын жазғанбыз.

    Газ Энергетика Баға Бензин Жанармай
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Авторлар