    13:45, 13 Сәуір 2026 | GMT +5

    Қазақстандағы бензин, дизель және автогаз бағасы қандай

    АСТАНА. KAZINFORM — Еліміздегі бензин, дизель және автогаз бағасы өңірге және нақты жанармай құю бекетіне байланысты өзгеріп отырады.

    13 сәуірдегі жағдай бойынша баға диапазоны төмендегідей:

    АИ-92

    • Астана: 237-238 тг/л
    • Алматы: 237-240 тг/л
    • Шымкент: 221-226 тг/л

    АИ-95

    • Астана: 309-315 тг/л
    • Алматы: 313-320 тг/л
    • Шымкент: 297-305 тг/л

    АИ-98

    • Астана: 354-365 тг/л
    • Алматы: 357-375 тг/л
    • Шымкент: 345-359 тг/л

    Дизель

    • Астана: 328-333 тг/л
    • Алматы: 330-336 тг/л
    • Шымкент: 325-334 тг/л

    Газ

    • Астана: 112 тг/л
    • Алматы: 112 тг/л
    • Шымкент: 102 тг/л

    Осыдан бұрын Түркістан облысында кедендік бақылау барысында 9 тоннадан астам жанармай тәркіленгенін жаздық.

    Айнұр Тумакбаева
