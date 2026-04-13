13:45, 13 Сәуір 2026 | GMT +5
Қазақстандағы бензин, дизель және автогаз бағасы қандай
АСТАНА. KAZINFORM — Еліміздегі бензин, дизель және автогаз бағасы өңірге және нақты жанармай құю бекетіне байланысты өзгеріп отырады.
13 сәуірдегі жағдай бойынша баға диапазоны төмендегідей:
АИ-92
- Астана: 237-238 тг/л
- Алматы: 237-240 тг/л
- Шымкент: 221-226 тг/л
АИ-95
- Астана: 309-315 тг/л
- Алматы: 313-320 тг/л
- Шымкент: 297-305 тг/л
АИ-98
- Астана: 354-365 тг/л
- Алматы: 357-375 тг/л
- Шымкент: 345-359 тг/л
Дизель
- Астана: 328-333 тг/л
- Алматы: 330-336 тг/л
- Шымкент: 325-334 тг/л
Газ
- Астана: 112 тг/л
- Алматы: 112 тг/л
- Шымкент: 102 тг/л
Осыдан бұрын Түркістан облысында кедендік бақылау барысында 9 тоннадан астам жанармай тәркіленгенін жаздық.