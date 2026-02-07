Қазақстандағы реформалар Орталық Азия тұрақтылығына әсер етеді – қытайлық сарапшылар
АСТАНА. KAZINFORM - Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев бастамашы болған саяси реформалар елдің ұзақмерзімді тұрақтылығы мен институционалдық орнықтылығының негізі болып табылады. Мұндай пікірді қытайлық сарапшылар Kazinform агенттігінің тілшісіне пікір білдірді.
ҚХР Мемлекеттік кеңесі жанындағы Даму мәселелерін зерттеу орталығының Еуропа және Азия елдерінің әлеуметтік даму зерттеулері институты директорының орынбасары Сюй Таоның айтуынша, Қазақстан тәуелсіздік алған 35 жыл ішіндегі ең маңызды саяси реформалар кезеңіне қадам басып отыр және бұл өзгерістердің тарихи маңызы зор.
- Конституциялық реформа - ел тәуелсіздік алғаннан бергі ең ауқымды саяси өзгеріс. Ол Негізгі заңның 40-тан астам бабын қамтиды. Бұл «Әділетті Қазақстанды» қалыптастыру жолындағы аса маңызды кезең, - деді ол.
Сарапшының пікірінше, екі палаталы Парламентті бір палаталы Құрылтайға трансформациялау жаһандық геосаяси тұрақсыздық пен өңірлік сын-қатерлер жағдайында ішкі тұрақтылықты және стратегиялық дербестікті нығайту қажеттілігімен байланысты. Ал Халық кеңесін құру және вице-президент институтын қайта енгізу заң шығару және консультативтік органдардың тиімділігін арттыруға бағытталған.
Оның айтуынша, ұсынылған шаралар билік институттарының президенттік басқару вертикалімен үйлесімді жұмысын қамтамасыз етіп, мемлекеттік басқарудың біртұтас әрі тиімді жүйесін қалыптастыруға мүмкіндік береді.
- Конституциялық реформа жөніндегі комиссияның құрылуы және оның құрамының кең болуы жаңа негізгі заң жобасын әзірлеу кезінде қоғамның барлық топтарының ұсыныстарын ескеруге мүмкіндік береді. Бұл жүргізіліп жатқан реформалардың салмақты әрі ашық сипатын көрсетеді, - деп толықтырды қытайлық сарапшы.
Осыған ұқсас пікірді Қытай халықаралық мәселелер академиясының Еуразия институтының директоры Ли Цзыго да білдірді.
Оның айтуынша, Конституциялық реформа жөніндегі комиссияның басты міндеті - халықтың өзекті сұраныстарына сай келетін және мемлекеттік институттардың тұрақтылығы мен саяси сабақтастығын нығайтатын түзетулерді жан-жақты әрі инклюзивті түрде пысықтау.
— Жүргізіліп жатқан реформалар заң шығару процесін оңтайландырып, стратегиялық шешімдер қабылдауды жеделдетуге, нормативтік-құқықтық базаны экономиканың қажеттіліктеріне және ірі инфрақұрылымдық жобаларды іске асыруға бейімдеуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ билік сабақтастығын институционалдық тұрғыда бекітіп, төтенше жағдайлар кезінде саяси тәуекелдерді азайтуға және мемлекеттік аппараттың тұрақтылығын қамтамасыз етуге ықпал етеді, — деді Ли Цзыго.
Сарапшының айтуынша, қазіргі реформалар топтамасы Қазақстанды жүйелі жаңғыртудың жаңа кезеңі ретінде қарастырылады. Өзгерістер басқару вертикалінің ашықтығын қамтамасыз етуге, инвестициялық ахуалды жақсартуға және елді өзгеріп жатқан халықаралық жағдайларға бейімдеуге бағытталған.
Ли Цзыгоның пікірінше, ұзақмерзімді перспективада қалыптасатын саяси жүйе конфигурациясы Қазақстанның ғана емес, тұтастай Орталық Азия өңірінің тұрақтылығына да оң әсерін тигізеді.
Айта кетейік, Президент жаңа Ата Заң жобасы бойынша ұсыныстарды мұқият қарауды тапсырды.