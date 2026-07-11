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    Қазақстандағы жол апаттарының 91%-ы жүргізушілердің кінәсінен болады — Көлік министрлігі

    АСТАНА. KAZINFORM — 2025 жылдың қорытындысы бойынша республикалық маңызы бар жолдардағы жол-көлік оқиғаларының саны 5%-ға азайды. Бұл туралы ҚР Көлік министрлігі Kazinform сауалына берген жауабында мәлімдеді.

    Павлодарда жол апатынан екі адам көз жұмды
    Фото: Павлодар облысы полиция департаменті

    Ведомствоның хабарлауынша, жол қозғалысы қауіпсіздігін арттыруға бағытталған шаралар алғашқы нәтижесін көрсетіп отыр.

    — Негізгі жетістіктердің бірі — 2025 жылдың қорытындысы бойынша республикалық маңызы бар жолдардағы апаттылық деңгейінің төмендеуі. Жол-көлік оқиғаларының саны 5%-ға қысқарды. Бұл бағыттағы жұмыстар Ішкі істер министрлігімен бірлесіп жүргізіліп жатыр, — деп атап өтті Көлік министрлігінен.

    Министрлік мәліметінше, жол апаттарының себептеріне жүргізілген талдау олардың басым бөлігі жүргізушілердің тәртібіне байланысты екенін көрсеткен.

    Атап айтқанда, жол-көлік оқиғаларының 91%-ы жүргізушілердің жолдағы тәртіпті сақтамауынан болады.

    Осыған байланысты негізгі бағыттардың бірі ретінде жылдамдық режимін бақылау күшейтілуде.

    — Орташа жылдамдықты тіркеу жүйесі бүгінде 2 мың шақырым ақылы автомобиль жолында енгізілді. Нәтижесінде аталған учаскелерде жол апаттарының саны 15%-ға төмендеді, — деп хабарлады ведомстводан.

    Айта кетейік, Жетісу облысында жыл басынан бері 500-ден астам жол апаты тіркелді.

    Жол апаты Көлік ҚР Көлік министрлігі
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
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