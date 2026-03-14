Қазақстандық 10 боксшы Futures Cup турнирі жартылай финалына шықты
АСТАНА. KAZINFORM - Таиланд астанасы Бангкок қаласында өтіп жатқан Futures Cup халықаралық турнирінде 14 наурызда жартылай финалда қазақстандық 10 боксшы шаршы алаңға шығады.
Халықаралық турнирде 19 жасқа дейінгі спортшылар арасында сынға түсіп жатыр.
Күндізгі сессия. Қазақстан уақытымен 9:00.
3-жұп. 57 келі. А рингі. 1/2 финал. Ақнұр Тұрсынғали – Брижана Епперсон (АҚШ)
5-жұп. 70 келі. А рингі. 1/2 финал. Камила Оспанова – Марлей Макнили (АҚШ)
7-жұп. 75 келі. А рингі. 1/2 финал. Зарина Толыбай –Майсса Кермезиан (Франция)
7-жұп. 80 келі. В рингі. 1/2 финал. Айдана Убайдуллақызы – Зи Мей Анх Дам (Вьетнам)
11-жұп. 60 келі. А рингі. 1/2 финал. Досжан Жұмақан – Давид Харутюниан (Франция)
12-жұп. 70 келі. А рингі. 1/2 финал. Бибарыс Әшірбай – Марован Жафри (Марокко)
13-жұп. 85 келі. В рингі. 1/2 финал. Нұрсұлтан Қыстаубай– Ангел Бланкарт Велазгес (АҚШ)
14-жұп. 90 келі. А рингі. 1/2 финал. Жалғас Өтебеков – Энтони Пати (Самоа)
Кешкі сессия. 15:00
4-жұп. 75 келі. В рингі. 1/2 финал. Хамза Мақсатұлы – Исмайл Оразмурадов (Түркіменстан)
5-жұп. 80 келі. А рингі. 1/2 финал.Тимур Тайбеков – Усман Капаров (Қырғызстан).
Беделді бәсеке 8-15 наурыз аралығында өтеді.