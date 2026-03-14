    01:33, 14 Наурыз 2026 | GMT +5

    Қазақстандық 10 боксшы Futures Cup турнирі жартылай финалына шықты

    АСТАНА. KAZINFORM - Таиланд астанасы Бангкок қаласында өтіп жатқан Futures Cup халықаралық турнирінде 14 наурызда жартылай финалда қазақстандық 10 боксшы шаршы алаңға шығады.

    Фото: ҰОК

    Халықаралық турнирде 19 жасқа дейінгі спортшылар арасында сынға түсіп жатыр.

    Күндізгі сессия. Қазақстан уақытымен 9:00.

    3-жұп. 57 келі. А рингі. 1/2 финал. Ақнұр Тұрсынғали – Брижана Епперсон (АҚШ)

    5-жұп. 70 келі. А рингі. 1/2 финал. Камила Оспанова – Марлей Макнили (АҚШ)

    7-жұп. 75 келі. А рингі. 1/2 финал. Зарина Толыбай –Майсса Кермезиан (Франция)

    7-жұп. 80 келі. В рингі. 1/2 финал. Айдана Убайдуллақызы – Зи Мей Анх Дам (Вьетнам)

    11-жұп. 60 келі. А рингі. 1/2 финал. Досжан Жұмақан – Давид Харутюниан (Франция)

    12-жұп. 70 келі. А рингі. 1/2 финал. Бибарыс Әшірбай – Марован Жафри (Марокко)

    13-жұп. 85 келі. В рингі. 1/2 финал. Нұрсұлтан Қыстаубай– Ангел Бланкарт Велазгес (АҚШ)

    14-жұп. 90 келі. А рингі. 1/2 финал. Жалғас Өтебеков – Энтони Пати (Самоа)

    Кешкі сессия. 15:00

    4-жұп. 75 келі. В рингі. 1/2 финал. Хамза Мақсатұлы – Исмайл Оразмурадов (Түркіменстан)

    5-жұп. 80 келі. А рингі. 1/2 финал.Тимур Тайбеков – Усман Капаров (Қырғызстан).

    Беделді бәсеке 8-15 наурыз аралығында өтеді.

    Ақбота Тұрсынбек
