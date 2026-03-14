Қазақстандық 5 боксшы Futures Cup турнирінде алтынға таласады
АСТАНА. KAZINFORM - Таиланд астанасы Бангкок қаласында өтіп жатқан Futures Cup халықаралық турнирде бүгін, 14 наурызда қазақстандық бес боксшы финалға шықты.
Ел құрамасынан күндізгі сессияда сегіз спортшы жартылай финалда жекпе-жек өткізді. Олардың 5-еуі жеңіске жетсе, 3-еуі қарсыласына есе жіберіп қойды.
Күндізгі сессия
3-жұп. 57 келі. А рингі. 1/2 финал. Ақнұр Тұрсынғали – Брижана Епперсон (АҚШ). Жекпе-жек үшінші раундта қазақстандық боксшының жеңілісімен тоқтатылды.
5-жұп. 70 келі. А рингі. 1/2 финал. Камила Оспанова – Марлей Макнили (АҚШ) 3:2
7-жұп. 75 келі. А рингі. 1/2 финал. Зарина Толыбай –Майсса Кермезиан (Франция) 0:5
7-жұп. 80 келі. В рингі. 1/2 финал. Айдана Убайдуллақызы – Зи Мей Анх Дам (Вьетнам). Қазақстандық боксшы қарсыласын техникалық нокаутпен жеңді.
11-жұп. 60 келі. А рингі. 1/2 финал. Досжан Жұмақан – Давид Харутюниан (Франция) 4:1
12-жұп. 70 келі. А рингі. 1/2 финал. Бибарыс Әшірбай – Марован Жафри (Марокко) 5:0
13-жұп. 85 келі. В рингі. 1/2 финал. Нұрсұлтан Қыстаубай– Ангел Бланкарт Велазгес (АҚШ) 2:3
14-жұп. 90 келі. А рингі. 1/2 финал. Жалғас Утебеков – Энтони Пати (Самоа) 5:0.
Енді ел құрамасынан екі боксшы кешкі сессияда бақ сынайды.
Кешкі сессия. 15:00
4-жұп. 75 келі. В рингі. 1/2 финал. Хамза Мақсатұлы – Исмайл Оразмурадов (Түркіменстан)
5-жұп. 80 келі. А рингі. 1/2 финал.Тимур Тайбеков – Усман Капаров (Қырғызстан).
Беделді бәсеке 8-15 наурыз аралығында өтеді.