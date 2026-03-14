KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    14:32, 14 Наурыз 2026 | GMT +5

    Қазақстандық 5 боксшы Futures Cup турнирінде алтынға таласады

    АСТАНА. KAZINFORM - Таиланд астанасы Бангкок қаласында өтіп жатқан Futures Cup халықаралық турнирде бүгін, 14 наурызда қазақстандық бес боксшы финалға шықты.

    ц
    Фото: Қазақстан бокс федерациясы

    Ел құрамасынан күндізгі сессияда сегіз спортшы жартылай финалда жекпе-жек өткізді. Олардың 5-еуі жеңіске жетсе, 3-еуі қарсыласына есе жіберіп қойды.

    Күндізгі сессия

    3-жұп. 57 келі. А рингі. 1/2 финал. Ақнұр Тұрсынғали – Брижана Епперсон (АҚШ). Жекпе-жек үшінші раундта қазақстандық боксшының жеңілісімен тоқтатылды.

    5-жұп. 70 келі. А рингі. 1/2 финал. Камила Оспанова – Марлей Макнили (АҚШ) 3:2

    7-жұп. 75 келі. А рингі. 1/2 финал. Зарина Толыбай –Майсса Кермезиан (Франция) 0:5

    7-жұп. 80 келі. В рингі. 1/2 финал. Айдана Убайдуллақызы – Зи Мей Анх Дам (Вьетнам). Қазақстандық боксшы қарсыласын техникалық нокаутпен жеңді.

    11-жұп. 60 келі. А рингі. 1/2 финал. Досжан Жұмақан – Давид Харутюниан (Франция) 4:1

    12-жұп. 70 келі. А рингі. 1/2 финал. Бибарыс Әшірбай – Марован Жафри (Марокко) 5:0

    13-жұп. 85 келі. В рингі. 1/2 финал. Нұрсұлтан Қыстаубай– Ангел Бланкарт Велазгес (АҚШ) 2:3

    14-жұп. 90 келі. А рингі. 1/2 финал. Жалғас Утебеков – Энтони Пати (Самоа) 5:0.

    Енді ел құрамасынан екі боксшы кешкі сессияда бақ сынайды.

    Кешкі сессия. 15:00

    4-жұп. 75 келі. В рингі. 1/2 финал. Хамза Мақсатұлы – Исмайл Оразмурадов (Түркіменстан)

    5-жұп. 80 келі. А рингі. 1/2 финал.Тимур Тайбеков – Усман Капаров (Қырғызстан).

    Беделді бәсеке 8-15 наурыз аралығында өтеді.

    Тегтер:
    Бокс Спорт Таиланд
    Ақбота Тұрсынбек
    Автор
    Соңғы жаңалықтар