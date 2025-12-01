KZ
    01:48, 21 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Қазақстандық Амир Закиров Дубайдағы WFADS әлем чемпионатында жеңіске жетті

    АСТАНА.KAZINFORM — Қазақстанның брейкинг құрамасының көшбасшысы Амир Закиров БАӘ-нің Дубай қаласында өткен WFADS әлем чемпионатында жеңіске жетті. Бұл туралы ҰОК хабарлады.

    Қазақстандық Амир Закиров Дубайдағы WFADS әлем чемпионатында жеңіске жетті
    Фото: ҰОК

    B-boy Amir ересектер арасындағы жарыста финалға дейін жетті.

    Шешуші бәсекеде Амир Закиров АҚШ өкілі Мигель Росарионы (b-boy Gravity) жеңді. Ал қола жүлде Ресей спортшысы Руслан Файзрахмановқа (b-boy Ruslan Footrockets) бұйырды.

    Айта кетейік, 2024 жылы Амир Закиров Францияның Париж қаласында өткен Олимпиада ойындарына қатысқан болатын. Қазақстандық спортшы 1/4 финалға дейін жетіп, жалпы есепте сегізінші орынды иеленді.

    Айта кетелік қазақстандық теннисшілер Түркиядағы турнирде үздік шықты.

