    04:00, 22 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Қазақстандық әскери қызметшілер әлем чемпионатында алтын мен күміс олжалады

    АСТАНА. KAZINFORM — Арнайы операциялар күштерінің өкілдері Ақтауда жастар арасында өткен қоян-қолтық ұрыстан әлем чемпионатында сәтті өнер көрсетті. Бұл туралы ҚР Қорғаныс министрлігі хабарлады.

    Фото: ҚР Қорғаныс министрлігі

    «Халық Арена» спорт кешенінде өткен әлем біріншілігіне 23 елден 250-ден астам жас спортшы қатысты.

    Жекпе-жекте татамиге шыққан әскери қызметшілер алтын мен күміс медаль еншіледі.

    — Офицер-мерген лейтенант Дархан Жорағұл 97 келі салмақта алтын иеленсе, 88 келі салмақта топ сержанты — дене шынықтыру және жауынгерлік даярлық бойынша нұсқаушы сержант Азамат Асылбекұлы екінші сатысынан көрінді, — делінген ақпаратта.

    Дархан Жорағұл Құрлық әскерлерінің әскери институтында оқып жүрген кезден бері спортпен шұғылдана бастады. Ол 2021 және 2024 жылдардағы жастар арасындағы халықаралық турнирлердің жеңімпазы.

    Сержант Азамат Асылбекұлы қоян-қолтық ұрыстан 4 дүркін ел чемпионы, Қазақстан Кубогы және армиялық қоян-қолтық ұрыстан ТМД чемпионы.

    Сондай-ақ батуттық гимнастикадан қазақстандықтар Әлем кубогы кезеңінде чемпион атанды. 

    Динара Маханова
    Динара Маханова
    Автор
