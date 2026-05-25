    Қазақстандық ата-аналар балаларының гаджеттерін қалай бақылайды

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандық ата-аналардың едәуір бөлігі балаларының гаджеттерін бақылау үшін арнайы бағдарламаларды пайдаланатынын айтқан.

    Қазақстандық қоғамдық даму институты жүргізген зерттеу нәтижесіне сәйкес, сауалнамаға жауап бергендердің 43%-ы балалар құрылғыларын бақылауға мүмкіндік беретін түрлі бағдарламаларды қолданатынын мәлімдеген.

    Ал респонденттердің 14,8%-ы баланың орналасқан жерін бақылауға арналған арнайы құрылғылар пайдаланатынын көрсеткен.

    Сонымен қатар ата-аналардың 10,3%-ы мұндай бақылауды баланың жеке кеңістігіне араласу деп санайтынын айтып, бұл әрекетті құптамайтынын жеткізген.

    Тағы 10%-ы балалар гаджеттерін бақылауға уақыт таппайтынын мәлімдеген.

    Зерттеу барысында респонденттердің басым бөлігі – 58,9%-ы балалардың экран уақытын бақылауға қатысты сұраққа жауап беруден бас тартқан.

    Сарапшылардың пікірінше, зерттеу нәтижелері балалардың цифрлық қауіпсіздігі мен ата-аналық бақылау мәселесі Қазақстан отбасылары үшін өзекті тақырыптардың біріне айналғанын көрсетеді.

    Айта кетейік, Швеция мектептері гаджеттерден гөрі кітапқа басымдық береді.

    Асхат Райқұл
