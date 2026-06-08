Қазақстандық балуандар Моңғолиядағы рейтингілік турнирде 12 медаль жеңіп алды
АСТАНА. KAZINFORM – Ұлан-Батырда (Моңғолия) күрес түрлерінен өткен рейтингілік турнир мәресіне жетті.
Қазақстан құрамасы халықаралық жарысты 12 медальмен аяқтады.
Еркін күрестен Асыл Айтақын (61 келіге дейін), Азамат Дәулетбеков (92 келіге дейін) және Едіге Қасымбек (125 келіге дейін) күміс жүлдеге ие болды. Ал Мейрамбек Қартбай (57 келіге дейін), Әділет Әлмұхамедов (61 келіге дейін), Шамсат Таир (79 келіге дейін) және Болат Сақаев (86 келіге дейін) қола медаль жеңіп алды.
Грек-рим күресінен Нұрасыл Аманалы (97 келіге дейін) күміс жүлдегер атанса, Еркебұлан Ардақов (63 келіге дейін) пен Олжас Сырлыбай (130 келіге дейін) қола жүлдеге қол жеткізді.
Әйелдер күресінде Нилуфар Раимова (57 келіге дейін) мен Эльмира Сыздықова (76 келіге дейін) қола медаль иеленді.
Бұған дейін хабарлағанымыздай, күрес түрлерінен Моңғолияның Ұлан-Батыр қаласында өтіп жатқан рейтингілік турнирдің кезекті жарыс күнінде Қазақстан құрамасы тағы үш медаль жеңіп алды.