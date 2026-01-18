Қазақстандық биатлоншы әлем кубогы кезеңінде мергендік танытты
АСТАНА. KAZINFORM — Германияның Рупольдинг қаласында биатлоннан әлем кубогы кезеңі мәресіне жетті.
Осы дода барысында қазақстандықтардан Владислав Киреев үздік нәтижеге ие болды.
Ол алдымен 10 шақырымдық спринтте қос бірдей ату айлағында бірде-бір оғын мүлт жібермей, 43-орыннан көрінді.
В.Киреев бүгін 60 үздік биатлоншының арасында 12,5 шақырымдық із кесу жарысында өнер көрсетті. Бұл жолы төрт ату айлағында нысананың бәрін дәл көздеген ол мәре сызығын 33-інші болып қиды. Владислав нысана көздеуде мүлт кетпеген үш биатлоншының бірі атанды.
Із кесу жарысында норвегиялық Йоханнес Дале-Шевдал чемпион атанса, франциялық Эрик Перро екінші, швециялық Мартин Понсилуома үшінші орынға көтерілді.
Келесі әлем кубогы кезеңі Чехияның Нове-Место-на-Мораве қаласында 22-25 қаңтар аралығында өтеді.
Владислав Киреев әлем кубогының жалпы есебінде 43 ұпаймен 51-орында тұр. Небәрі 4 ұпайы бар Әсет Дүйсенов 85-сатыда.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын биатлоннан әлем кубогында Владислав Киреевтің із кесу жарысында ТОП-20-ға кіргенін жазған едік.