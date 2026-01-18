KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    22:31, 18 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Қазақстандық биатлоншы әлем кубогы кезеңінде мергендік танытты

    АСТАНА. KAZINFORM — Германияның Рупольдинг қаласында биатлоннан әлем кубогы кезеңі мәресіне жетті. 

    Владислав Киреев
    Фото: ҰОК

    Осы дода барысында қазақстандықтардан Владислав Киреев үздік нәтижеге ие болды.

    Ол алдымен 10 шақырымдық спринтте қос бірдей ату айлағында бірде-бір оғын мүлт жібермей, 43-орыннан көрінді.

    В.Киреев бүгін 60 үздік биатлоншының арасында 12,5 шақырымдық із кесу жарысында өнер көрсетті. Бұл жолы төрт ату айлағында нысананың бәрін дәл көздеген ол мәре сызығын 33-інші болып қиды. Владислав нысана көздеуде мүлт кетпеген үш биатлоншының бірі атанды.

    Із кесу жарысында норвегиялық Йоханнес Дале-Шевдал чемпион атанса, франциялық Эрик Перро екінші, швециялық Мартин Понсилуома үшінші орынға көтерілді.

    Келесі әлем кубогы кезеңі Чехияның Нове-Место-на-Мораве қаласында 22-25 қаңтар аралығында өтеді. 

    Владислав Киреев әлем кубогының жалпы есебінде 43 ұпаймен 51-орында тұр. Небәрі 4 ұпайы бар Әсет Дүйсенов 85-сатыда.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын биатлоннан әлем кубогында Владислав Киреевтің із кесу жарысында ТОП-20-ға кіргенін жазған едік

    Тегтер:
    әлем чемпионаты Биатлон Спорт
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Автор
    Соңғы жаңалықтар