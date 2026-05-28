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    Қазақстандық бітімгерлер Голан жоталарына аттанды

    АСТАНА. KAZINFORM – Алматыдан Қазақстанның үшінші ұлттық бітімгерлік контингентінің екінші тобы Голан жоталары аумағына аттанды.

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    Фото: Қорғаныс министрлігі

    Қорғаныс ведомствосының мәліметінше, қазақстандық әскери қызметшілер БҰҰ-ның Бөлінуді бақылау күштері миссиясы құрамында қызмет өткереді.

    Контингент құрамындағы 69 әскери қызметші арнайы дайындықтан өтіп, жүктелген міндеттерді орындауға толық әзірленген.

    – Қазақстандық бітімгерлер атысты тоқтату режимінің сақталуын қадағалап, патрульдеу жұмыстарын жүргізіп, өңірдегі тұрақтылық пен қауіпсіздікті нығайтуға үлес қосады, – деп хабарлады ведомство.

    Министрлік мәліметінше, Қазақстанның БҰҰ-ның бітімгерлік операцияларына қатысуы Қарулы күштердің жоғары даярлық деңгейін көрсетеді.

    Сонымен қатар бұл еліміздің халықаралық аренадағы беделін арттыруға ықпал етеді.

    – Бұл – әскери қызметшілер үшін үлкен жауапкершілік қана емес, жаһандық бейбітшілік пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету жолындағы маңызды миссия, – деп атап өтті ведомство.

    Айта кетейік, Душанбеде қазақстандық бітімгерлерге арналған естелік бұрышы ашылды.

    ҚР Қорғаныс министрлігі ҚР Қарулы күштері Бітімгер
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
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