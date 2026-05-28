Қазақстандық бітімгерлер Голан жоталарына аттанды
АСТАНА. KAZINFORM – Алматыдан Қазақстанның үшінші ұлттық бітімгерлік контингентінің екінші тобы Голан жоталары аумағына аттанды.
Қорғаныс ведомствосының мәліметінше, қазақстандық әскери қызметшілер БҰҰ-ның Бөлінуді бақылау күштері миссиясы құрамында қызмет өткереді.
Контингент құрамындағы 69 әскери қызметші арнайы дайындықтан өтіп, жүктелген міндеттерді орындауға толық әзірленген.
– Қазақстандық бітімгерлер атысты тоқтату режимінің сақталуын қадағалап, патрульдеу жұмыстарын жүргізіп, өңірдегі тұрақтылық пен қауіпсіздікті нығайтуға үлес қосады, – деп хабарлады ведомство.
Министрлік мәліметінше, Қазақстанның БҰҰ-ның бітімгерлік операцияларына қатысуы Қарулы күштердің жоғары даярлық деңгейін көрсетеді.
Сонымен қатар бұл еліміздің халықаралық аренадағы беделін арттыруға ықпал етеді.
– Бұл – әскери қызметшілер үшін үлкен жауапкершілік қана емес, жаһандық бейбітшілік пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету жолындағы маңызды миссия, – деп атап өтті ведомство.
Айта кетейік, Душанбеде қазақстандық бітімгерлерге арналған естелік бұрышы ашылды.