Қазақстандық бітімгерлер Голан жоталарында Наурызды атап өтті
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан Қарулы күштерінің әскери қызметшілері Голан жоталарында халықаралық миссияға қатысушылар үшін мәдени-ағартушылық іс-шара ұйымдастырды, деп хабарлайды Қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметі.
139 адамнан тұратын қазақстандық бітімгерлер БҰҰ-ның миссиясы құрамында өз жауапкершілік аймағында тұрақтылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету міндеттерін атқарып келеді.
— Наурыз мейрамын тойлау достық және өзара құрмет атмосферасында өтті. Қазақстандық бітімгерлер жаңару, игілік және жаңа өмірлік кезеңнің басталуын бейнелейтін ұлттық дәстүрлер мен әдет-ғұрыптарды таныстырды. Салтанатты іс-шараға Непал, Үндістан, Уругвай елдерінің бітімгерлік контингенттері, БҰҰ-ның бөлінуді бақылау жөніндегі күштерінің (UNDOF) штаб офицерлері, БҰҰ Бақылау миссиясының (UNTSO) әскери бақылаушылары шақырылды. Қонақтар ұлттық тағамдардан дәм татып, мерекелік бағдарламаға қатысты, — делінген хабарламада.
Іс-шара халықаралық өзара іс-қимылды нығайтуға, мәдениетаралық диалогты дамытуға және әскери қызметшілер арасында бейресми қарым-қатынасты арттыруға мүмкіндік берді. Көпұлтты бітімгерлік миссия жағдайында Наурызды атап өту қазақстандық әскери қызметшілердің бейбітшілік, өзара түсіністік және мәдени әртүрлілікті құрметтеу қағидаттарына адалдығын көрсетті.
Бұған дейін хабарланғандай, Бейжіңдегі қазақстандық даму орталығы Наурызды қалай тойлағаны белгілі болды.